Myriam Hernández está en contra de las cirugías: “A mí nadie me cree que no me he operado nada, excepto las pechugas”

Recientemente, el medio The Clinic publicó una entrevista que le realizó a la cantante chilena Myriam Hernández, donde aseguró que no estaría de acuerdo con las operaciones estéticas y que actualmente cambiaría parte de la letra de su hit El hombre que yo amo.

En la entrevista se catalogó el actual estado de la cantante chilena como “impecable”. Luego, la intérprete se refirió a su relación con la iglesia y sobre la relación que mantiene hace tres décadas con su mánager, Jorge Saint-Jean.

En respuesta a la pregunta de si cree correcto seguir alimentando la idea de verse delgada y estupenda en la industria musical y de moda, la cantante manifestó: “A mí siempre me ha gustado verme bien. Hoy es feo hablar del cuerpo(…) Uno pasa por periodos en los que sube de peso, pero la gente que te vio con mini y flaquita no te perdona”.

“Yo estoy en contra de las operaciones. A mí nadie me cree que no me he operado nada, excepto de las pechugas. Todo lo demás puede ser natural, y lo es hasta aquí y hasta donde yo pueda”, agregó Hernández.

Cambios en el tiempo

Myriam Hernández, quien ha sido nombrada como la baladista de América, se refirió sobre su hit “El hombre que yo amo” y manifestó que “Cuando la escuché por primera vez, me pareció que era muy simple, me encantó”.

“No reparé nunca en su letra, hasta hace unos diez años en un escenario. En la parte que dice “vuela siempre lejos, pero vuelve el nido” pensé: no, no, no, yo no soy así. Es duro decirlo, pero ‘El hombre que yo amo’ no me representa absolutamente'”. -Yo tenía como 21 años y para mí era una oda al amor. Ahora pediría que le cambiáramos esa parte, porque no va conmigo”, aseguró la cantante chilena.

Así mismo, enfatizó que la música urbana actual la “anima”, especialmente a la hora de ejercitarse, pero que su opinión cambia cuando escucha la letra de las canciones: “Hay canciones de reggaetón que tienen cero poesía ni respeto a las mujeres”.