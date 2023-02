Cristián de la Fuente en la mira: actriz mexicana Karyme Lozano lo acusa de bullying y acoso

La actriz mexicana Karyme Lozano reveló en una entrevista que años atrás sufrió acoso y bullying reiterado por parte del actor Cristián de la Fuente, durante la grabación de una teleserie. La entrevista data de hace dos semanas y pertenece a Mara Patricia Castañeda. Su viralización ocurrió recientemente.

La protagonista de “Quiero amarte” partió diciendo: “No voy a hablar mucho de este tema, porque todavía estoy trabajando en ello”.

“Trabajamos en una novela hace 9 años y no estuvo nada bien. Entonces, es algo que yo no he hablado con nadie(…) “Sí, sufrí bullying… La pasé muy mal, al grado que yo llegaba todos los días llorando a mi casa… Me empecé a volver introvertida, ya quería que se acabara esa novela”, agregó la actriz.

“Puso en mi contra a mucha gente”

Además, Karyme Lozano destacó que se demoró cinco meses en ponerle un alto a esta situación, y cuando le preguntaron sobre si Cristián de la Fuente se burlaba de ella, la actriz respondió: “Todo lo que te puedas imaginar, incluyendo otra cosa que estoy trabajando, que estoy sanando, que a lo mejor nunca lo voy a hablar al público”.

“Puso en mi contra a mucha gente, hasta medios”, aseguró la actriz mexicana, refiriéndose a Cristián de la Fuente.

Finalmente, Lozano lamenta haberse demorado 9 años en contarlo. Sin embargo, la actriz explicó que “Si yo hubiese tenido la terapia que tengo ahora, a lo mejor habría salido en los medios de comunicación a desmentirlo”.