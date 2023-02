“Hay un actor que le vendió dos Rólex”: Nuevas escuchas en caso Parived revelan a otro famoso involucrado

No ha parado de filtrarse información. El Caso Relojes sigue con todo su investigación, que involucra a Marco Antonio López, conocido como Parived y esposo de Tonka Tomicic.

Es que el anticuario es uno de los indagados en las diligencias donde se habla de joyas robadas, relojes y reventas de estos.

Un hecho que mantiene al marido de la animadora de Canal 13 en el ojo del huracán, y también a ella, que incluso dio una entrevista donde reveló no solo que no tenía que ver con los turbios negocios, sino que además se había separado de su pareja.

Sin embargo, este diálogo no calmó para nada las aguas para la ex modelo. Y, desde entonces, no solo se le ha acusado de sí estar al tanto de los ilícitos, sino que además ahora una nueva filtración la relaciona a ella y a su ex con un conocido actor nacional.

Parived y su relación con famoso actor

Así, en Contigo en la Mañana el periodista Sergio Jara lanzó la información sobre estas nuevas escuchas telefónicas.

“En reiterados llamados se ha mencionado que López se encontraría en una mala situación económica, en parte por un negocio que realizó con un actor nacional”, contó el reportero.

El documento de la PDI señala que Parived habría tenido varios problemas por esta causa, ya que debió usar dinero que no tenía presupuestado.

“(Esta es) la razón por la cual no ha podido saldar sus negocios que mantiene con otros sujetos relacionados con el rubro de la compra y venta de joyas”, relataron.

Incluso, en la escucha de uno de los involucrados, también se revela que la animadora “estaba cansada” de los ilícitos del anticuario y molesta por esta transacción con esta otra conocida figura.

“Ha estado juntando plata para pagarle al pelotudo del actor, que supuestamente en un rato más le harían un depósito. Porque, de lo contrario, su señora lo va a colgar de las pe…, que ya era mucho, comprendiendo todo lo que Tonka ha hecho por él”, comentaron.

¿Más info del caso de Tonka, Parived y los relojes? ¡Escucha nuestro Tecito!

El negocio que molestó a Tonka

Sergio Jara confirmó además de qué se trataba toda esta situación entre el anticuario y este intérprete nacional.

“Hay un actor en Chile que vendió dos Rolex, se los entregó al joyero Daniel Goñi. Él le dijo ‘te los quiere comprar Parived… o Tonka Tomicic’. En el fondo, ellos”, señaló

Luego, añadió que “se le entregaron cheques a este actor, sin embargo, estos estaban sin fondos”.

Respecto al nombre de este personaje, si bien el periodista no quiso decirlo al aire, dejó entrever que podría tratarse de Cristián de la Fuente. Un nombre que sonó al principio, pero que el mismo actor se encargó de desmentir.

“Esto fue un escándalo nacional, se habló harto en su momento”, expresó el reportero de Contigo en la Mañana, dejando claro que poco a poco se irán conociendo más detalles del Caso Relojes y cuán involucrados están Tonka y Parived.