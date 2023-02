“Hay que hacerse el hueón”: Reveladora escucha asegura que Tonka Tomicic sí sabía de los negocios de Parived

Dio una entrevista a Canal 13 donde dejó claro que ella no estaba involucrada en el Caso Relojes. Tonka Tomicic habló y dio su versión.

“Me han involucrado en algo en que no estoy involucrada. Como bien dijo el fiscal, yo no estoy siendo investigada, no hay nada en mi contra, yo no tengo nada que ver con el caso”, aseguró.

Sin embargo, este domingo, el sitio Interferencia lanzó la primera parte de un reportaje que se extenderá por tres domingos seguidos, sobre la investigación de la PDI, donde sí está indagado Marco Antonio López, más conocido como Parived.

Y, en esta entrega, los periodistas Laura Landaeta y Diego Ortiz afirman que el rostro sí habría estado al tanto de la compra de joyas y relojes robados.

Tonka Tomicic y su lapidaria frase

Así, en la nota, se lee que “‘hay que hacerse el hueón’, le dice Tonka Tomicic a su marido. Eran las 13:31 horas del jueves 3 de octubre de 2019 y en una corta pero intensa llamada telefónica, que duró solo 131 segundos, Parived le cuenta a su esposa que su amigo Domingo Jalil tiene los teléfonos intervenidos y que está siendo investigado por la PDI. Quizás él también”.

Un párrafo revelador que sigue. “En la misma conversación telefónica, con la voz quebrada y evidente nerviosismo, Parived le decía a Tonka: ‘Me preocupa que una situación legal puede ser muy dañina para ti, porque si se dan cuenta, pueden entrar en un tema negativo, un tema que es responsabilidad mía, pero que te va a afectar, porque hablamos de algo legal. Y eso es muy delicado, hay que ser super cuidadosos'”, relatan.

Y agregan que “la sugerencia de Tonka Tomicic fue ‘hacerse el hueón’ y seguir hablando con Jalil, para no delatarse. Parived le contestó que un tal Guido le recomendó no hablarle más (a Jalil), y que en estos momentos y dadas las circunstancias, su sugerencia no era la mejor. Al final, la animadora optó por dejar la conversación hasta ahí, le dijo a su marido que se cambiaría de ropa -venía saliendo de una emisión del matinal Bienvenidos- y que se iría a la casa para ‘almorzar y conversar’ del tema”.

Un texto revelador que involucraría a Tonka Tomicic en el caso, al menos como alguien que sí conocía los ilícitos.