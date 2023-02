“Da miedo el clóset”: Jaime Campusano elogia la trayectoria de Pancho Saavedra, su exalumno

Pancho Saavedra se ha transformado en el último tiempo en una de las figuras televisivas más exitosas. No solo recientemente ha protagonizado programas como Socios de la parrilla, Te paso a buscar, Socios por el mundo y Lugares que hablan, sino que también actúa en la película Papá al rescate y hace poco animó el Festival de Las Condes.

El presentador televisivo de Canal 13, de esta manera, se ha transformado en uno de los rostros más importantes de su casa televisiva. Un sitial que ha conquistado con su carisma y cercanía, lo que según uno de sus exprofesores en la universidad, dista mucho de cómo era antes en su etapa como estudiante.

Y es que, Jaime Campusano fue profesor de Francisco Saavedra cuando este último estudiaba para sacar su licenciatura en Cine Documental de la Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación (Uniacc). Y tras ver como ha evolucionado su exestudiante, el pedagogo no puede estar más que feliz.

“Es un orgullo para mí ver a Pancho Saavedra (…) Es un placer ver el progreso de las personas en las cuales pusiste un granito de arena y que ahora se transforman en una roca“, dijo el profesor Campusano al referirse a su otrora pupilo, en conversación con Página 7.

“Era muy tímido”

Más adelante, afirmó que producto de la discriminación hacia su orientación sexual, el animador de Canal 13 “era muy tímido, eso era lo que pasaba con el clóset, te mata la tranquilidad (…) Da miedo el clóset, es una especie de espada de Damocles, pero el Pancho, con otros colegas, lo han vencido y eso es muy admirable“.

Finalmente, Jaime Campusano no dudó en mostrar su orgullo por el crecimiento que ha mostrado Pancho Saavedra e incluso hizo una analogía al respecto. “Me encanta el progreso, me encanta la gente que la conociste como agüita tibia y se transforman en whisky“, cerró.