Polémica en el género urbano: Productor puertorriqueño se enojó con cantantes chilenos

Hay terremoto en el mundo del reggaetón. Dado el éxito -incluso mundial- de los nuevos cantantes chilenos del género, muchos artistas comenzaron a poner atención a la música creada por nacionales, entre ellos muchos consagrados reggaetoneros de la cuna de ese estilo musical: Puerto Rico.

Ese fue el caso del histórico productor Álex Gárgolas, que hace unos meses atrás había anunciado el álbum “Reggaetón Chileno Vol.1” solo con cantantes nacionales que han aparecido en numerosas listas de reproducciones y ganado fama debido a la masividad que está alcanzando su música.

Sin embargo, el sueño de muchos fans reggaetoneros que ansiaban una colaboración a lo grande de chilenos con Puerto Rico se vio truncado este miércoles luego de que “Gárgolas” cancelara el proyecto, todo por medio de publicaciones de Instagram que posteriormente fueron borradas.

Declaraciones cruzadas y acusaciones de “ego”

La discusión inició con comentarios que no cayeron bien entre los fanáticos del reggaetón chileno e incluso entre los mismos cantantes, quienes salieron al paso por los comentarios del productor y defendieron con fuerza el género del cual son parte.

“Ahora viene la prueba de fuego para los chilenos. Cuántos se van a quedar sonando en regiones de Chile y los que van a trascender al mundo. Asia, África, Estados Unidos, Canadá, PR, Inglaterra, México, Alemania, Japón. Cuántos van a tener sus propios jets privados y sus Rolls Royce. Ahora que Chile está en el mapa”, mencionó Gárgolas en el posteo inicial.

“A ver comenten esos fanáticos sabios que siempre opinan que lo pueden todo a ver cómo lo van hacer. Los leo y vuelvo y repito no he aportado nada ni he hecho nada pa ese movimiento. Solo un legado musical mundial y ayudar a unos cuantos amigos míos de Chile que los considero familia“, prosiguió.

Uno de los primeros en reaccionar fue el cantante chileno de trap, Pablo Chill-E, que respondió al productor por medio de historias de Instagram. “Los artistas urbanos chilenos nunca hemos necesitado la ayuda de nadie pa sonar pa afuera (porque nadie quería ayudarnos tampoco)“, lanzó el rapero.

“Y ahora que está toda la vuelta armada, ¡menos! Cabros kls, ¡que los de afuera no se adueñen de nuestro género ni los hagan creer que nosotros no podemos hacerlo por nuestra cuenta!“, agregó.

Esto generó una cadena de comentarios que criticaban al famoso productor puertorriqueño por dejar entrever su “ego” y por cuestionar el éxito de los nacionales. Entre las críticas aparecieron las de los mismos artistas que estaban considerados en el disco de reggaetón chileno, tales como Young Cister, Marcianeke y Paloma Mami.

Esta última defendió al género urbano chileno en una historia en la misma red social: “El movimiento chileno está donde está gracias a Chile. Que la música hable por sí misma yeraaa“, escribió la cantante emplazada en Estados Unidos.

A esos comentarios no solo se sumaron chilenos y sus fanáticos, también lo hizo uno de los primeros artistas de reggaetón que logró fama a través de esta música: Don Omar. “Las expresiones de @alexgargolas en referencia a #Chile y sus artistas son responsabilidad de un empleado del género, NO de la gerencia“, aseguró el King of Kings.

Esto motivó la cancelación por parte de Álex Gárgolas del mencionado álbum, que ahora incluirá reggaetoneros puertorriqueños. Algunos continuaron con sus críticas al productor mientras otros lo defendían apuntando a los chilenos por “creerse mejores” que los intérpretes del país caribeño.

“El álbum que iba a ser de chilenos ya no será así. Entrarán los verdaderos diablos de PR al álbum y varios de Chile. Va a ser lo mejor de dos mundos, aguanten“, aclaró el histórico productor.

Pero finalmente el puertorriqueño determinó concluir la polémica. “No va más el álbum de Chile, quédense en su país. Los que quieran trascender mundial, cuenten conmigo. Ya pasamos la página, la música sigue a nivel mundial“, continuó. “Olvídense de todo lo otro. El mundo es música, no solo un país. Pero si me faltaste el respeto aguanta la presión de la Elite”, advirtió.

“Tienen que respetar los rangos, Chile. Como ustedes dicen que no necesitan a nadie de Puerto Rico y que son más grande que nosotros. El álbum de Chile (Reggaetón Chileno Vol. 1) saldrá con los de corazón dijeron presente. Los amo. Ya no volveremos a hacer nada con Chile“, finalizó.