Durante la tarde de este miércoles 1 de febrero se liberó un video promocional del próximo capítulo de Saturday Night Live con Pedro Pascal como protagonista.

El popular actor será el primer chileno anfitrión del reconocido late estadounidense en una edición especial que también tendrá a Coldplay como invitado musical.

Luego de que se compartiera la primera imagen el pasado 26 de enero, anunciando el episodio, las expectativas y la intrigan han ido en aumento. No se revelaron mayores detalles hasta hoy.

A través de su cuenta de Twitter, ‘SNL‘ liberó un video bastante entretenido en el que se vuelve a anunciar al host. Además, el intérprete que actualmente brilla con The Last of Us y no apareció solo.

En la llamativa promoción, de poco más de un minuto, se pudo ver a Pedro Pascal apreciando lo que parece ser el set de Saturday Night Live en las instalaciones de la NBC.

Contemplando la situación, escuchó un ruido que llamó la atención y que era un chasqueador, un infectado de la serie del videojuego ‘TLOU‘ que se está emitiendo en formato de serie a través de HBO Max.

A punto de golpearlo en la cabeza, una muer lo increpa para detener su acción: “¡Qué estás haciendo enfermo!”, le gritó, aclarando que se trata de un nuevo miembro del equipo.

“Sé que es tu primera vez como anfitrión, pero te aviso: ¡no golpees a los miembros del equipo con un martillo, maniático!”, agregó como parte de una advertencia.

Revisa el video de promoción: