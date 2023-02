Yael Unger habla de sus dos décadas lejos de la televisión: “Empece a sentir un vacío muy grande dentro de mí”

Hace 20 años que la actriz nacional Yael Unger se encuentra alejada de las teleseries del país y dedicada al sistema de guía espiritual Isha, pero el pasado domingo reapareció en la televisión chilena, por medio de los Premios Caleuche.

Bajo ese contexto, el Ciudadano ADN conversó con la artista nacional, quien comentó este acercamiento al mundo espiritual, y su reencuentro con el gremio de artistas nacionales.

“Estoy muy contenta aquí en Chile estos pocos días, he sentido tanto cariño de todos, y siempre me sorprende, porque han pasado muchos años y la gente me recuerda y me tiene mucho cariño. De verdad me emociona”, relató la actriz radicada en Uruguay.

Consultada cómo fue el reencuentro con sus colegas, Yael Unger expresó: “Fue muy lindo el reencuentro, ha sido increíble, vi a mucha gente que no veía hace mucho, mucho tiempo”.

Un vacío

En esa línea, la artista se refirió a su dos décadas de lejanía con las teleseries chilenas y expuso: “Sentí que no quería hacer más televisión, porque empecé a sentir un vacío muy grande dentro de mí”.

“Yo tenía todo lo que las personas piensan que hace la felicidad: mi príncipe azul, vivía en un lugar especular en El Arrayán, ganaba dinero, me iba bien en mi trabajo, pero estaba este vacío, que crecía y crecía y solo quería paz”, indicó la intérprete.

“Yo no sabía todo lo que había detrás de eso, pero era un llamado del corazón, porque en realidad todos queremos encontrar eso, esa paz, ese silencio interno, este estar conmigo y amarme, porque siempre estamos haciendo las cosas para complacer a los demás o demostrar algo, estamos muy separados de la fuente de amor”, continuó la actriz.

En ese sentido, Yael Unger precisó que su búsqueda por la paz mental “fue larga, porque nada de lo que hacía me llenaba realmente, hasta que encontré a Isha, porque la práctica meditativa, que se llama unificación, te lleva a remover todo lo que acumulaste en tu vida y te separo del amor conciencia”.

“La gente está ávida de un cambio, ávida de esto, sin saber qué es y uno cree que lo espiritual está desvinculado de lo cotidiano, pero no, porque somos seres espirituales y tiene que haber un equilibrio”, añadió la artista nacional.

Seminario

Finalmente, Yael Unger hizo una invitación al público para participar en su seminario del sistema de guía espiritual Isha, el cual se llevará a cabo este sábado 25 de febrero vía zoom.

