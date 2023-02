“Considero que están realizando las cosas muy bien, por eso el plan es potenciar su posición, en eso trabajaremos“, esa fue la declaración que dio Daniel Fuenzalida al momento de asumir su nuevo cargo como gerente de producción y programación en el canal de televisión abierta y digital Tevex.

“Vengo a recibir todos los proyectos que se presenten. Y con el equipo que trabaja actualmente en el canal, seleccionaremos los más atractivos, en términos de audiencia y de auspicios, con el fin de incorporarlos a la parrilla”, indicó el exconductor de Me Late sobre sus funciones.

Y tras ello, Fuenzalida explicó las dos razones de por qué asumió tal responsabilidad. “Una de ellas es que yo tomo parte de las acciones de Tevex Televisión, luego de hablar con Guillermo Figueroa, su director. De ese modo, cumplo uno de mis sueños, que es invertir en un canal“, afirmó.

“Lo segundo es a través de mi experiencia, manejar la producción y programación, llevando los lineamientos para alcanzar muchas más personas“, complementó después.

Y aunque descartó tener un programa en el corto plazo, sí “se encuentra planificado que comience con espacios en marzo-abril de este año, uno de ellos como columnista de televisión y otro relacionado a rehabilitación de drogas y alcohol“. Aunque, su principal rol será potenciar la programación del canal.

Cómo llegó al canal y si Me Late se sumará

En conversación con ADN, Daniel Fuenzalida contó que fue en junio del 2022 que empezó su acercamiento a Tevex. “El dueño del canal que es Guillermo Figueroa, se había acercado a mí. Habíamos hecho un plan de trabajo, de poder estar en este cargo como director de programación y gerente de producción, para poder visibilizar el canal“, contó.

Luego, agregó: “Había sabido de mí por lo que había hecho en televisión y por lo que estaba haciendo en Me Late como director ejecutivo. Y por eso hubo un acercamiento. En ese minuto no se pudo concretar, básicamente porque yo estaba en TV+, entonces era como extraña la figura, porque yo era director ejecutivo de mi programa”.

“Yo lo hice ver este asunto en TV+ y me dijeron que ellos preferían que no. Y yo respeté, obviamente, ese consejo de los ejecutivos de TV+ (…) Y respeté esa decisión y me pareció prudente no tomar en ese minuto el cargo”, añadió enseguida.

Más adelante, expuso que con el fin de su programa en TV+, las reuniones con el dueño de Tevex se hicieron más formales y se pudo concretar su arribo al canal. “Después de la salida de Me Late hubo un nuevo acercamiento con Guillermo, entonces ya no sentamos a conversar de forma más seria“, señaló.

“No solo con el cargo de ejecutivo, sino que también de poder tener acciones dentro del canal y es lo que concretamos. Para mí siempre ha sido un interés tener un canal de televisión, poder desarrollar ahí ideas y proyectar el canal”, adicionó.

Luis Sandoval tendrá un programa en Tevex

Posteriormente, al consultársele si Me Late estará en Tevex, su respuesta fue que “por ahora no. Lo que sí hicimos es un programa de Luis Sandoval, que es parte de Me Late. Y claro, le pusimos un poquito de entretención a este canal que su línea editorial es de emprendedores y también de educación financiera“.

“Por eso también le vamos a poner entretención. Y una de las primeras medidas fue poner a Luis Sandoval en un programa a las 6 de la tarde, que se llama Las verdaderas historias. Que es un poco los reportajes que hace Luis acerca de distintas personas conocidas, famosos, que era un sección que teníamos dentro del programa“, prosiguió después.

Aunque finalmente insistió en que su antiguo programa en TV+ no está actualmente contemplado. “Pero Me Late en el canal, por ahora no“, cerró.