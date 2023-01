Han pasado varios meses desde que el 15 de octubre, TV+ le puso fin a Me late y Me late prime. Los dos programas de farándula insignia del canal, y que estaban compuestos por un equipo liderado por Daniel Fuenzalida y que tenían a figuras como Luis Sandoval, Sergio Rojas y Andrés Caniulef. Sin embargo, es posible que este espacio tenga su regreso en la pantalla chica.

“Hemos tenido tres o cuatro reuniones con canales distintos, la televisión es bastante burocrática. Otros, derechamente, me han dicho que no (…) Algunos canales me han llamado para tener Me late, en otros lo he ofrecido yo, y de ahí también van surgiendo ideas”, contó al comienzo Daniel Fuenzalida en entrevista con Página 7.

Tras ello, el comunicador se refirió a en qué están hoy sus excompañeros en Me late. “En el caso de Andrés (Caniulef) ya está en Mega. La Laura (Prieto) está haciendo sus cosas por internet (…) Lo mismo Francisco (Halzinki). Mientras que Lucho (Sandoval) y Sergio (Rojas) se han mantenido en sus transmisiones de Instagram“, expuso.

El presente de Daniel Fuenzalida

A su vez, el animador habló también de su presente y de sus proyectos personales. “Yo también he hecho mis cositas. Ahora tengo un desafío con un canal, más bien en términos ejecutivos (…) Me hago cargo de la gerencia de producción de Tevex, un canal digital, además de la compra de un cierto porcentaje“, reveló.

Algo que mantiene ocupado a Daniel Fuenzalida, mientras que a su vez también ve la opción de animar algún espacio (actualmente protagoniza eventos). No obstante, al mismo tiempo sigue al tanto de cómo lograr el regreso de Me late a la televisión. Aunque, advierte: “De concretarse, sí o sí sería la fórmula base del programa, que es Luis Sandoval, Sergio Rojas y yo“.