Recientemente, Naya Fácil denunció ser víctima de acoso por parte de una mujer. “Se burla porque soy mapuche, se burla por mis padres, se burla de mi violación, se burla de mi físico, se burla como hablo“, afirmó. Y este viernes 27 de enero, la acusada, Natalia, dio su versión de los hechos.

La mujer, que es administradora del sitio Maldita Farándula, expuso que en su página ha recibido una ola mensajes de seguidores de Naya Fácil, quienes han venido por su ayuda. “Nos están contactando para exponer las irregularidades de la rifa de un departamento de Naya Fácil“, contó en conversación con La Cuarta.

Tras ello, Natalia explicó por qué le han escrito: “Pidiéndonos ayuda para visualizar todos estos puntos turbios que giran en torno al tema. Ella modificó la fecha de la rifa, entonces la gente que compró número empezó a pedir ayuda“.

“No es primera vez que ella tiene problemas de este tipo. Ella postergó esta rifa, se escudó en el tema de que la estaba persiguiendo la policía (por lo ocurrido en una iglesia en Caldera), la aplazó y dijo que la iba a tirar a fines de diciembre”, complementó después.

El controversial cierre de la página de la rifa

Todo se complicó cuando Naya cerró la página para comprar los números. “Ella cierra la página y se salta las bases que todo el mundo tiene. La ha aplazado tres veces“, indicó quien le compartió un video a La Cuarta, en el que aparece la influencer famosa por su contenido erótico confirmando esto.

“Y como la gente ya la tiene chata de tantas preguntas, ella hizo un comunicado en el cual se graba y dice que la página la tuvo que cerrar porque la empresa le estaba cobrando más de 10 millones de pesos“, añadió enseguida.

Más adelante, Natalia contó que habló con las empresas encargadas de levantar el sito que utilizó Naya Fácil para vender las rifas. “Hablé con los dueños de ambas empresas involucradas y ellos me dicen que es mentira. Que jamás le cobraron ese dinero por tres meses“, aseguró.

“A ella le cobraron 350 mil pesos por subirle la página, pero solo pagó la mitad y por eso el dueño optó por bajar la página“, adicionó.

Sobre el video de Naya, en el que acusó hostigamientos

Posteriormente, Natalia se refirió al video que publicó la influencer, en el que acusa ser víctima de acoso. “Naya tiene un patrón de conducta que es súper repetitivo, a veces se ve pillada en sus mentiras y se victimiza. Y ella tiene más de un millón de seguidores, no te imaginas la cantidad de amenazas e insultos que he recibido“, declaró.

Luego, agregó: “Esta galla no dio boletas a nadie de los que compraron. Esta galla no les responde. El otro día se fue a comprar una peluca de más de un millón de pesos. Entonces es una burla lo que hace“.

“Ella no es una persona que esté lúcida”

Con respecto al anuncio de Naya Fácil, que acudiría ante la PDI, Natalia señaló que “me genera temor, porque ella no es una persona que esté lúcida, no sé hasta dónde llega su locura. Te recuerdo que ella le mandó sicarios al papá, el año pasado fue con una chica a pegarle a una mujer, inventó que la habían violado en grupo”, dijo.

“Entonces me complica la exposición. No me da miedo, pero sí es heavy que tenga tanto poder una persona aunque no es nada y que se ha hecho famosa por puras leseras“, añadió después.

Y prosiguió con su defensa: “Pruebas no tiene de nada. Me acusa de hostigamiento por ser mapuche, pero yo he ido muchas veces a las comunidades mapuche a entregar ayuda. Entonces es como para victimizarse y me extraña que tenga credibilidad“.

Prepara una querella por injurias y calumnias

Al terminar la entrevista, Natalia manifestó que hasta su familia ha sufrido amenazas y que prepara una querella. “Le han escrito a toda mi familia, mi mamá está atacada. Y por ese motivo mi abogada está redactando una querella y la vamos a presentar esta noche. Será por injurias y calumnias con publicidad en redes sociales“, relató.

Finalmente, Natalia reveló que “tengo más de 400 mensajes de amenazas en Instagram, me bajaron mi cuenta personal, compartió mi Facebook. Entonces lo que ella hace es una maldad, y lo hace netamente porque la pillamos en la mentira de su rifa“.