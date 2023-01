“Ha sido un sueño cumplido”: Luis Slimming destaca su debut en el Festival de Olmué 2023

En la tercera noche del Festival del Huaso de Olmué 2023, el comediante Luis Slimming logró debutar con una presentación que tocó diversos temas que encantaron al público. “Ha sido un sueño cumplido“: con esa frase calificó esa noche, la que coronó una larga carrera en el ámbito humorístico.

En conversación con La Tercera, relató que en los primeros días de enero comenzó su proceso de llegada al Patagual. Fue cuando durante un viernes, acostado en su cama y con posibles síntomas de un resfriado, recibió un llamado de TVN.

“Me preguntaron si podía ir al canal. Les dije que en la tarde, porque todavía me sentía un poco mal (…) Pregunté si me podían esperar hasta las seis. Dijeron que sí. Como a las tres me sentí mejor, a las cuatro o cinco tomé un Uber y me fui para allá. Así fue“, recuerda Slimming.

En ese tiempo, el comediante y guionista le dedicaba tiempo a las grabaciones de “El sentido del humor“, un podcast que realiza junto a los humoristas Héctor Romero y Marcelo Valverde. Asimismo, preparaba sus shows de stand up que tenía agendados para las primeras semanas del 2023.

El acercamiento de TVN

Según detalla Luis Slimming, varias semanas antes TVN había tenido su primer contacto con él, cuando un productor lo llamó para ir a ver uno de sus shows. “Pensé ‘ah, qué bueno, voy a entrar en el radar de ellos’. Para mí eso ya era un gran logro, porque lo que quería este año era ojalá sonar para los festivales“, relató el humorista.

“Cuando me fueron a ver se rieron harto. Después dijeron ‘oye, te vamos a ir a grabar’ (…) Me grabaron, pasó un tiempo y me respondieron que esperara, que ellos me iban a avisar”, dijo. Sin embargo, durante ese tiempo anunciaron a otros humoristas, menos para el 21 de enero.

En esa espera, el comediante detalló que pensó que le dirían: “‘Luis, a todos nos gusta tu rutina, pero tenemos esta otra oferta. No te desilusiones, el próximo año vas‘”. Sin pensar que siempre figuró como una carta casi segura para Festival del Huaso de Olmué.

“Ha sido un sueño cumplido”

Hasta que llegó la invitación casi un mes antes del certamen, en el que Slimming la aceptó. Comenzando su proceso de buscar los mejores chistes de sus archivos para armar un libreto que cumpliera con los requisitos de un festival.

“Ha sido un sueño cumplido. A lo que más le tenía miedo era justamente a no cumplir. Era una mezcla de humildad y arrogancia. Sentía que había expectativas muy altas sobre mí” señaló el comediante. Logrando triunfar esa noche, en la que quedó satisfecho: “Fue bacán poder decir ‘¿sabís qué? Le pego a la hueá‘”, concluyó.