“Se dio porque se tenía que dar”: El Jordan 23 lanza colaboración de moda junto a Bold

No podía ser en otra fecha que no fuera 23. El pasado lunes, uno de los artistas nacionales del momento, El Jordan 23, lanzó su primera colaboración de moda.

El artista chileno que triunfa con la música decidió explorar en el mercado de la ropa de la mano de Bold, tienda de streetwear, lanzando en conjunto una serie de prendas de vestir y calzado.

En conversación con ADN, El Jordan 23 no ocultó su alegría por este nuevo rubro en el cual se embarca. “Contento, empezando el 2023 con cositas nuevas, el primer 23 del año (23 de enero), así que esperen mucho más“, señaló.

Respecto a la colaboración, el músico nacional sostuvo que esta “se dio porque se tenía que dar. Yo pasé a una tienda a comprar zapatillas en Ahumada, y me contacté con ellos para conseguirme una parte y hacer el video ‘Mami’, y ahí se dio todo“.

“Me contactaron por si me gustaría ser rostro o modelo, y le dije ‘démosle no más’“, afirmó el artista, agregando que “me gusta la ropa, y Bold vende lo que me gusta a mí, entonces bacán que se haya dado la oportunidad, que la gente de Bold haya confiado en mí y me hayan considerado para esto, porque se abren puertas para otras cosas”.

Se vienen cosas “bacanas”

Asimismo, el cantante del género urbano chileno se refirió a todo lo que vendrá para este 2023 en su carrera músical. “Este año lo finalizaremos como se debe, vamos a trabajar todo el año para entregarle cosas bacanes a toda la gente“, declaró.

“Mucha música, muchos videos, fotos, ropa, estoy sacando mi propia línea de ‘Los Patos Feos‘, así que esperen muchas cosas bacanas que vienen este año”, añadió.

Finalmente, El Jordan 23 agradeció el apoyo de la gente. “Gracias por apoyarme, les deseo lo mejor, éxito a todos y bendiciones“.