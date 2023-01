“Anda un poquito jodida”: Ivette Vergara sufre complejo estado de salud en la última noche del Festival de Olmué

Ivette Vergara ha sido lejos uno de los personajes más llamativos de los cuatro días del Festival de Olmué.

Es que la animadora ha llamado la atención desde el día uno, por ejemplo, con la elección de sus vestuarios, que este domingo la mostraron sobre el escenario con un sentador vestido negro, con un gran escote en V, y el día anterior con uno blanco con detalles dorados, de Makarena Montaner y Majo Olas.

Sin embargo, más allá de esto, la conductora ha sufrido varias críticas y también su salud se ha visto afectada, una situación que transparentó este domingo.

De hecho, la conductora tuvo que recibir atención médica, debido a un problema que la venía complicando desde el primer día.

Ivette Vergara y su complejo Olmué

Así, la figura del canal estatal contó a Página 7 que “estoy con faringitis a raíz de los cambios de temperatura que me han ido irritando. Me dieron reposo bucal y me inyectaron un antiinflamatorio para recuperarme rápido”.

En tanto, Eduardo Fuentes también habló de la salud de su compañera. “Anda un poquito jodida de la garganta”, transparentó.

Y agregó que “profesionalmente, uno apoya en todo lo que puede, ayer buscamos atención médica juntos para que la pudieran ver, pero ella es súper profesional, tampoco necesita tanto apoyo”.

De esta forma, Ivette Vergara pasó complejas horas antes de subirse a la última jornada del Festival de Olmué, donde estuvo presentando a artistas como Entremares y Bombo Fica.