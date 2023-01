¡Todos se han reído! El ritual “zen” de Eduardo Fuentes para animar el Festival de Olmué

El animador de la 52° edición del Festival del Huaso de Olmué, Eduardo Fuentes, se lució con su carisma en la primera noche del certamen, donde también estuvo acompañado de la coanimadora Ivette Vergara.

Es la primera vez que el rostro de TVN anima el evento del verano en la zona y por la misma razón ha puesto en práctica un particular ritual de preparación antes de subir al escenario.

Según contó en La Cuarta, Fuentes detalló que su preparación, “aparte de lo formal, de conocer a los artistas, ir al escenario, manejarse con las cámaras, los micrófonos; también hay un trabajo físico“.

El ritual de preparación de Eduardo Fuentes

El conductor reveló su lado más espiritual y conectado con su interior y contó que “salgo a correr en las mañanas, más que por hacer ejercicio o por el peso, salgo para liberar energía, porque uno queda muy cargado de energía“.

Asimismo, reveló la importancia que le da al estar conectado con el entorno: “Uno sale a la calle y ve a la gente que se te acercan, y le vas tomando el pulso a lo que está ocurriendo, y eso para mí es sumamente importante” dijo Fuentes, y agregó que “la idea es estar ahí vinculado. Yo me preocupo mucho de eso”.

Uno de los pasos más importantes del ritual del conductor es escuchar su particular playlist de música, la que pone justo antes de subir el escenario.

“A mí me agarran pal’ fideo porque antes de salir al escenario pongo música media oriental para concentrarme, y me dicen ‘dónde están los inciensos y todo eso’, pero así me conecto y lo disfruto”, reveló entre bromas.