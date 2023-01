“Nadie se tiene que meter”: Nueva polola de Pailita respondió a ataques por supuesta infidelidad

Pailita contó hace algunos días que había retomado su pololeo con quien fuera su ex, Skarleth. Un joven de Punta Arenas con la que estuvo antes de hacerse famoso.

La reconciliación generó de todo en redes. Y el intérprete de Parcera salió a defender su decisión de ser feliz con la mujer que eligió.

“Si estamos felices a ustedes no les tiene porque importar, ella es libre de tomar sus decisiones, sus papás me conocen y todo, siempre fui respetuoso con ella. Si ella terminó con el loco es porque no la llenaba y punto, dejen de meterse en la vida de los demás como si ustedes fueran muy santos”, señaló en una publicación.

Y agregó que “sus comentarios no nos van a mover la rama, acostúmbrense a vernos juntos, yo hago feliz a miles de personas, déjenme ser feliz a mí, weón”.

Polola de Pailita y su desahogo

Sin embargo, el ex de Skarleth tampoco se calló. Y acusó a la joven de dejarlo por regresar con el ídolo urbano. “Me siento roto y desamparado. La persona que amé y puse de prioridad de un día para otro me dice: yo tengo un vacío que llenar y voy a intentarlo una vez más (…) Y yo sin nada más que hacer, terminé llorando al ver lo que me decía. Yo a ella la sigo amando y queriendo mucho… Fue mi primera polola, mi primer amor, la primera vez que me enamoré perdidamente”, escribió en una historia de Instagram.

El chico, de nombre Tomás, acusó que “ojalá sea muy feliz y se lo dije a ella. Como dice ese otro matewea, quizás yo nunca la hice feliz, quizás nunca fue de verdad, lo que sintió, no sé de cuando estaba con hablando con él y tenía planeado dejarme de un rato a otro para estar con él, no lo sé”.

Frente a toda esta teleserie, Skarleth decidió sacar la voz. Y también publicó en su perfil una declaración al respecto, confirmando su amor por el cantante.

“Quisiera aclarar algunas cosas que se andan divulgando, que no son correctas. Primero que todo yo con Javier (nombre real de Pailita) hablamos el jueves pasado en la madrugada, ¡no hablábamos hace 9 meses!! La intención de esta conversación en ningún momento fue de volver, sino de aclarar y arreglar las cosas”, partió diciendo.

Luego, manifestó que “le conté al Tomás que había hablado con él, yo estaba en Punta Arenas y Pailita en Santiago. En ningún momento lo engañé, incluso fui lo más sincera con él, le dije lo que me pasaba, y aún así, hizo sus propias conclusiones y las dio a conocer”.

La joven indicó que “yo nunca sería capaz de jugar con los sentimientos de alguien, por eso preferí decirle. Yo ya no me sentía bien con él, no me daba el amor que necesitaba, incluso antes de hablar con Javier yo le había pedido un tiempo al Tomás por lo mismo, no me hacía sentir bien los últimos meses”.

“Esto qué pasó con Javier ninguno de los dos lo tenía en su mente, jamás pensé que volvería hablar con él, por eso hice mi vida. Al hablar con él me di cuenta de que aún siento muchas cosas, y si tenemos la oportunidad de volver e intentarlo de nuevo es decisión mía, nadie se tiene que meter. A pesar de todo lo que haya pasado, no he encontrado a nadie que me haga sentir especial como Javier lo hizo. Estoy súper feliz”, finalizó su texto la polola de Pailita.