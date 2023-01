Las acusaciones de Mauricio Pinilla contra colegas de TVN: “Te pegaban puñaladas por atrás y contaban tus cosas”

Un duro 2022 tuvo el exdelantero y comentarista Mauricio Pinilla, quien a lo largo del año pasado fue protagonista de varias portadas de farándula, en los momentos más altos y bajos de su carrera. Y es que en su paso por TVN, “Pinigol” sembró un prometedor futuro como comunicador y parecía bien posicionado en ‘Buen Finde’.

Sin embargo, algunos escándalos de su vida privada, como el quiebre con su esposa Gissella Gallardo, sus nuevos romances y versiones que lo vincularon a escorts, lograron empañar su permanencia en el “canal de todos”.

Recientemente, el ex Coquimbo Unido se refirió a su paso por la señal estatal. Hizo sus descargos frente a su difícil presente personal y familiar.

En diálogo con Angélica Castro, para su programa en Agricultura, el exfutbolista comentó que luego de que estallaran todos estos escándalos, “de repente, gente con la que uno tenía confianza, pero después te dabas cuenta de que te pegaban puñaladas por atrás y contaban tus cosas, lo que uno conversaba en el pasillo, en equipo”, expuso.

Los descargos de Pinilla: “Algunos tipos mala leche…”

Sobre si enfrentó a quienes supuestamente lo traicionaron, Mauricio Pinilla señaló que “andaba con tantas cosas en la cabeza, que prefería dar vuelta la cabeza y cancelar a esa persona. No tenía tiempo para hacerme mala sangre, estaba con hartas complicaciones”.

“A veces uno dice que en el fútbol uno se encuentra con ambientes diferentes. Algunos tipos mala leche, y todo… y la televisión al final es lo mismo”, se descargó Pinigol.

El exjugador recordó un episodio donde “me dijeron que yo tenía problemas hasta con los guardias de TVN, me adoraban, yo me bajaba y los abrazaba. Dije ‘pero, ¿quién inventó esta estupidez?’. Y era porque había gente que estaba un poco celosa con lo que TVN me daba”, sostuvo.

“Me contaminaron bastante este año con varias mentiras. Me considero una buena persona. En base a eso, me he visto traicionado muchas veces, sobre todo en el último tiempo que han salido noticias que han estado en los medios de comunicación”, confesó.

“Les puedo asegurar que el 90% han sido mentira. Están trabajando mis abogados en todos los procesos judiciales”, indicó Pinilla. Junto con remarcar que sus hijos se han visto sobrepasados con los rumores.