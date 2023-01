“Tenía susto de que no me aceptaran”: Yamila Reyna se confiesa tras su arribo a “Buenos días a todos”

Durante el 2022, Yamila Reyna se ha preocupado de aprovechar las oportunidades que ha tenido en TVN para consolidar su carrera. Primero llegó a Hoy se habla, hace unos meses. Después, se le dio la chance de animar Buenos días a todos junto a Gino Costa. Y recientemente, se confirmó que estará en la animación del matinal del canal estatal durante todo el verano.

“Yo siempre digo que cuando uno aprovecha los acontecimientos en la vida, aunque sean pequeños o grandes, hay que aprovechar. Cuando me invitaron a hacer Hoy se Habla era un programa que estaría a prueba por 3 días. Dije ‘vamos, apostemos, probemos’ y jamás pensé que se podían abrir otras puertas como el matinal“, contó a TiempoX.

Tras ello, la humorista argentina se refirió a su arribo a Buenos días a todos. “Al principio lo dudé, me daba susto, pero cuando pasa esto hay que arrojarse igual. Dios sabe por qué hace las cosas y dije ‘vamos’, con el riesgo de que podían sepultarme, condenarme o quererme, como pasó en este caso“, expresó.

“El susto primero de conducir el programa más importante del canal, que es el Buenos días a todos. El matinal es un timón de los canales. Además, es un matinal que ha sufrido muchos cambios y la gente ha sentido esos cambios“, complementó después.

Minuto después, detalló sus miedos al llegar al matinal. “Que entrara esta comediante que nunca ha hecho animación, claro que me importaba el qué dirán (…) Tenía todo el susto de que no me aceptaran“, confesó.

Tiene buena química con Gino Costa

Posteriormente, habló de su compañero en la conducción del matinal, el periodista Gino Costa. “Tengo un gran partner al lado. La magia existe o no existe, y con el Gino hice match. Fue amor a primera vista, nos vimos y nos entendimos desde el día uno. Tenemos una comunicación que nos miramos y sabemos qué va a decir el otro sin hablar“, comentó.

“Él es muy generoso. Los más talentosos son los más generosos. No me ha hecho sentir jamás que estoy en falta“, añadió enseguida.

No se preocupa por la llegada de Fuentes y Godoy

Más adelante, sobre la incorporación de Eduardo Fuentes y María Luisa Godoy en el matinal de TVN en marzo, la humorista señaló que “hay que ver cómo se reformula el matinal. Es algo que no hemos conversado, porque estamos muy arriba de la pelota para poder conversar, viene muy cargado y de mucho trabajo, pero hoy mi prioridad desde marzo en adelante es Hoy se Habla“.

Finalmente, Yamila Reyna aseguró que no piensa en su futuro en Buenos días a todos. “No podría decir qué pasaría ahí, no lo sé. No me lo han propuesto y vivo el día a día. La vida tiene muchos cambios repentinos y los quiero disfrutar, disfrutar del proceso. Ambos equipos hemos podido ir levantando los números y eso para el canal es muy importante y para nosotros también”, cerró.