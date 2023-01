"La vida es para ser feliz y no h... más": el curioso consejo de Pedro Engel a Giorgio Jackson

Este viernes 6 de enero se vivió un especial momento en el matinal de Canal 13. Los televidentes de Tu día fueron sorprendidos con el regreso de Pedro Engel a la pantalla chica, tras mucho tiempo lejos de las cámaras. El tarotista y astrólogo no volvía a la programación de la mañana de la señal del Grupo Luksic, desde que este se llamaba Bienvenidos.

Es decir, tras al menos más de un año sin aparecer en Canal 13, el tarotista reapareció para alegría de sus seguidores. “No sabes lo contentos que estamos de tenerte aquí, Pedro“, fue el recibimiento que le dio Priscilla Vargas tras su ingreso al estudio del matinal. “Llevamos toda la semana esperando este minuto“, le secundó enseguida Francesco Gazzella.

A lo que la exconductora de Meganoticias, corrigió a su compañero: “Desde que partimos este renovado Tu día“. Y ante ello, Engel dijo sus primeras palabras en su retorno a Canal 13. “Muy contento de estar aquí, mi casa (…) Me acuerdo que ahí estaba mi espacio con un jardín zen (…) Tengo muy buenos recuerdos“, afirmó.

“Fíjate que estuve, midiendo con el péndulo la energía de este estudio y ¡qué bueno que es este estudio!“, complementó después.

Más adelante, y tras recibir los aplausos del estudio, el reconocido tarotista y astrólogo chileno, señaló que “para ustedes, para todo mi público, traje hoy día como siempre paz y amor, que es lo que siempre necesitamos“.

El imán de Pedro Engel que tiene el ministro Jackson

Uno que también estaba en el estudio de Tu día al momento en el que regresó Pedro Engel a Canal 13, era el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. A la autoridad del gobierno previamente se le había preguntado sobre su animal en el horóscopo chino, ante lo que respondió que no se acordaba cuál era. Sin olvidar, que antes afirmó que era “muy escéptico”.

No obstante, cuando vio a Pedro Engel ingresar al set del matinal, el ministro de Desarrollo Social reveló que tiene un “imán en el refrigerador donde sale don Pedro Engel, sale como puteando, dice ‘no huevees más’. Es como un meme”. Frente a lo que el tarotista aludido consultó: “¿Y sabe lo que dice mi imán?“.

“No me acuerdo ahora“, replicó el ministro Jackson. Y Pedro Engel enseguida le dijo: “La vida es para ser feliz y no huevees más“, antes de provocar la risa de todos los presentes.