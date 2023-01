¿Cuántos millones cuesta la gata de Taylor Swift? Está en el tercer lugar de las mascotas más ricas del mundo

Taylor Swift es una de las artistas más populares del momento. Y a su vez, esto también la ha posicionado como una de las que más ganancias genera en todo el mundo. Un millonario estilo de vida que ha visto traspasado a sus tres gatos escoceses: Meredith, Olivia y Benjamin Button. Sin embargo, la minina de al medio ha sido la que más destacado entre este trío.

La gata de raza scottish fold ha protagonizado varios videos musicales con la cantante y además de que ha tenido papeles importantes en comerciales de grandes compañías. Todo esto, ha posicionado a Olivia Benson como la tercera mascota más rica del mundo, con 97 millones de dólares, según el estudio The Ultimate Pet Rich List realizado por la web All About Cats.

“En el puesto número tres se encuentra Olivia Benson, la mejor amiga y compañera de la artista Taylor Swift, quien se hace la pregunta: ¿realmente la celebridad de Instagram es la profesión más rentable para tu mascota? Con un enorme valor neto de $ 97 millones, Olivia ha encontrado el éxito fuera del mundo de la influencia de Instagram“, señala el sitio.

Y luego, agrega: “El scottish fold ganó su fortuna protagonizando junto a su dueña varios videos musicales. Ha creado su propia línea de productos. Y ha tenido cameos en muchos anuncios de gran presupuesto, incluso para Diet Coke y Ned Sneakers”.

Las otras mascotas del ranking

La gata que tiene su nombre por el personaje que interpretó la actriz Mariska Hargitay en Law & Order: Special Victims Unit, solo fue superada en el ranking por un pastor alemán llamado Gunther VI, con una riqueza estimada de 500 millones, y también por la minina famosa de Instagram llamada Nala, que tiene un valor de 100 millones de dólares estadounidenses.

La gatita de Taylor Swift superó en el ranking a los tres perros de Oprah Winfrey: Sadie, Sunny, Lauren, Layla y Luke, quienes suman 30 millones de dólares. Mientras que más abajo, está el gato Choupette, del difunto Karl Lagerfeld, con 13 millones. Sin olvidar, que supera por mucho más al perrito Pontiac de la fallecida Betty White, que tiene un valor de 5 millones.

