“Que termine su relación como corresponde…”: Luis Mateucci enfrentó los rumores de romance con Daniela Aránguiz

Luis Mateucci y Daniela Aránguiz fueron vistos muy cercanos apenas la ex Mekano se distanció de Mago Valdivia, en un desatado carrete.

De hecho, algunas imágenes se filtraron, donde se les vio a los arrumacos y la hermana de Rigeo comentó, en Podemos Hablar, que “Luis ha sido súper buena onda conmigo“.

Por eso, ahora, que Daniela pasó el Año Nuevo junto a Valdivia en Miami, en Sígueme y te Sigo, invitaron al trasandino para consultarle al respecto.

“La verdad es que le tengo harto cariño, por qué me voy a enojar por algo que no es”, señaló de entrada el ex de Oriana Marzoli, entregando varios detalles.

Luis Mateucci y Daniela Aránguiz

Así, el argentino manifestó que “yo lo que sé es que está soltera o estuvo… yo tengo mis dudas. Claramente, está en Miami con una persona, que lo único que falta es que se saque una selfie, o sea es 2 más 2. Ahora si volvieron o no volvieron, eso lo saben solo ellos”.

Respecto a su actual vínculo con Aránguiz, el modelo expresó que “no se me cruza por la cabeza pensar en algo con Daniela Aránguiz mientras está con su marido”.

“Si ella se quiere separar, que se separe, que termine su relación como corresponde y después hablemos. Yo ya no me voy a meter más en nada. Yo ya hice punto y aparte. Cuando ella defina su situación, puedo volver a hablar con ella”, añadió muy seguro.

Finalmente, Luis Mateucci reveló que “hoy en día, para mí, es caso cerrado… yo dije hoy, mañana no sé”, dejando aún la puerta abierta a un posible nuevo contacto con Daniela Aránguiz.