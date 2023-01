DJ Méndez será el nuevo invitado del programa de Canal 13 Juego Textual, que se emitirá este lunes 2 de enero, y donde dará a conocer detalles desconocidos de su vida, como los excesos en los que cayó durante su exitosa carrera en Europa, y diversas anécdotas, entre otras cosas.

DJ Méndez también revelará que un empresario le ofreció una cuantiosa suma de $300 millones para bajar su candidatura a alcalde de Valparaíso en 2016. “Me trataron de payaso, hasta las primarias donde fui el candidato más votado en todo el país y ahí los políticos me tomaron en serio”, señalará, agregando que “me ofrecieron 300 palos para bajarme de la campaña, en un bolso, así de descarado“.

El coqueto encuentro con JLo

El cantante, que logró posicionarse en el mercado europeo contará además sobre los excesos en los que cayó durante el peak de su carrera.

“No soy de las personas que quieren llevarse su dinero a la tumba. Quise probar y ser yo no más, y yo era un lobo de Wall Street. No me ahorré nada, quería vivir lo que nunca había vivido (…) Probé de todo, cualquier droga que pudieras nombrar, porque era un loquillo que quería vivir la vida. Yo estaba pesando 45 kilos, dormía dos horas. Me iba a morir al ritmo que iba, perdí la noción del tiempo” confesará el artista, que finalmente terminó en rehabilitación para salvar su vida.

Pero no todo fue excesos, también revelará el coqueto encuentro que tuvo con Jennifer Lopez, con quien coincidió en un club privado en Estocolmo donde ella promocionaba un disco. “Me dijo ‘You got beautiful eyes and I love your smile’ (…) Yo me considero con harta personalidad, pero ella era Jennifer Lopez, así que me derretí entero”, confesará.