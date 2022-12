Diana Bolocco volvió en la noche del martes 27 a Canal 13. Pero en esta ocasión, lo hizo como invitada en Juego Textual, donde habló de la muerte de su hermano, de su relación con sus hermanos de la depresión de su marido Cristián Sánchez y de su paso por Mucho Gusto. Un matinal, donde hizo frente a un tipo de televisión que no acostumbraba.

“La verdad es que crecí una enormidad. Tome un desafío muy complejo, que se fue haciendo cada vez más complejo. Porque me pasó, ¡de todo! (…) No pasó solo a mí, al país, al mundo“, dijo al comienzo Diana Bolocco, quien pasó de animar programas de entretención a informar sobre diferentes sucesos nacionales e internacionales.

Luego agregó: “Entonces, haber sido capaz de estar ahí, en esa primera línea informativa, en un programa tan largo, en un programa además en el que me quedé sola. Porque hubo muchos cambios en pantalla y también detrás de pantalla. Sumado a todo lo que pasó en el país y después en el mundo con la pandemia“.

“Me siento tan orgullosa de mí en esa parte profesional“, complementó después.

Y para colmo, vino la invasión a Ucrania

En la oportunidad, la exconductora de Mega contó cuando le tocó hacer frente a la invasión de Ucrania. “Este verano, cuando volví de vacaciones el lunes 14 de febrero. Y, el lunes normal, el martes normal, el miércoles me dormí, y me levanto el jueves con la guerra de Ucrania. Y llego al set, estoy ahí con José Antonio, los dos solos”, afirmó.

“Todos los otros canales alargaron la cobertura de prensa. Menos el Mega, fuimos al aire a las 8 de la mañana como era habitual. Además, todo era modo pandemia, lejos unos de otros, pocos invitados, con la mascarilla“, añadió.

Enseguida, prosiguió: “Y le escribo a mi marido, le digo: ‘Mi amor, cuando pensé que después del Estallido nada malo iba a pasar y vino la peor pandemia en 100 años. Y uno dice esta es la peor hueá que me va a pasar. Y viene la tercera guerra mundial’“.

Su mirada sobre su paso por Mucho Gusto

Más adelante, hizo una evaluación de su paso por el matinal. “Fue angustiante, y nunca pensé en dejar abandonado mi trabajo y tirar la toalla (…) Me hizo crecer tremendamente. Creo que es donde tenía que estar en esa etapa de mi vida y lo digo tan conscientemente“, sostuvo.

“Lo que me pasó, es que esa mujer no soy yo. A mí me gusta reírme, a mí me gusta pelusear, a mí me gusta entretener. Yo soy periodista de formación profesional, pero nunca, ni siquiera en mis suelos pensé entrar en un departamento de prensa“, adicionó.

Tras ello, señaló que prefiere el entretenimiento televisivo. “Yo creo que pastelero a tus pasteles. De verdad, yo creo que he sido muy feliz haciendo entretención. Es lo que más me gusta hacer y no solo es donde mejor estoy, creo, humildemente, que es lo que mejor sé hacer“, aseguró.

Finalmente, Diana Bolocco hizo una reflexión sobre su estadía en Mucho Gusto. “Aprendí que soy bien porfiada. Y me gustó mucho una parte de mí que vi, pero desoí una parte importante de mí también. Y me pasó la cuenta (…) Yo me siento muy orgullosa de mí, porque pasaron muchas cosas y me vino una responsabilidad muy grande“, concluyó.