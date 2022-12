Los slideshows regresan a Lollapalooza 2023: Rise Against, Cigarettes After Sex y otros, harán un show más

En la edición del año 2023 de Lollapalooza en Chile, regresa una antigua tradición del festival rockero y musical. Y es que los sideshows volverán.

Además de los tres días que serán liderados por Billie Eilish y Lil Nas X primero, después por Drake y Rosalía, y finalmente por Blink 182 y Tame Impala, también habrá otros eventos fuera del Parque Cerrillos. En estos conciertos, bandas como Rise Against y Tove Lo, realizarán un show único para sus fans.

Shows únicos en diferentes puntos de Santiago

En el caso de la banda punk rock Rise Against, se juntarán con sus seguidores en un evento único. En este tocarán sus clásicos discos como Appeal To Reason y The Sufferer & The Witness. Además, interpretarán las canciones de su nuevo álbum que tiene como single Nowhere Generation. Una agrupación que podrá irse a ver el 16 de marzo en el Teatro Coliseo.

Mientras que, Tover Lo se presentará en el Teatro Teletón el 20 de marzo. Así, con su pop suave y dance, interpretará canciones como Bad As The Boys, Habits (Stay High) y su reciente éxito How Long, que es parte de la serie de HBO Euphoria.

Cigarettes After Sex es otra banda que se presentará en el Teatro Coliseo. La agrupación de indie rock estadounidense y de canciones como Affection, K y Heavenly, hará un show único para sus fans el 20 de marzo, un día después de su show en el Parque Cerrillos.

Finalmente, Los Angeles de Wallows se presentarán el 21 de marzo en Matucana 100, Melanie Martínez también tendrá un show único el 21 de marzo en el Teatro Teletón y Panico realizará un concierto el 23 de marzo en Teatro Coliseo.