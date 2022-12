Niño argentino dejó en shock a Roberto Cox con fuerte epíteto: “Fucking…”

Estaba despachando desde Qatar cuando un pequeño lo sorprendió. Roberto Cox quedó en shock tras la intervención de un mini hincha argentino.

Resulta que el periodista estaba tomando el pulso al match que se vivirá el martes entre Argentina y Croacia, partido que será transmitido por ADN Deportes.

Y, en ese momento, mientras conversaba con fanáticos de ambas naciones, dos niños se acercaron al micrófono de CHV porque también querían dar su opinión.

Mateo y Manuel dijeron ser de la ciudad de Rosario y, el segundo, de inmediato encaró a un croata que también participaba del despacho del rostro de noticias.

Roberto Cox y el travieso niño che

Así, cuando Roberto le puso el micrófono y le preguntó qué quería decirle a sus rivales, el travieso argentino lanzó una serie de inesperados epítetos en inglés.

“¿What are you talking about? Fucking bastard…”, manifestó el niño, desatando las carcajadas en el estudio de Humberto Sichel y el impacto de Cox, quien trató de salir del paso.

“¡No! Sin decir garabatos, por favor, ¡estamos en vivo! Con malas palabras no, ¿cómo vas a decir eso? Siempre con respeto”, le comentó a su mini entrevistado, indicando “está un poco… es apasionado el niño”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Solo por TV (@soloportv)

Un hilarante momento que fue captado por el Instagram Solo por TV, donde varios se rieron de la graciosa salida del pequeño trasandino y también de la cara de Roberto Cox.