A los 62 años muere Ronnie Turner, el hijo de Tina Turner

Ronnie Turner, hijo de la legendaria cantante Tina Turner murió este viernes a los 62 años.

La esposa de Ronnie, la cantante francesa Afida Turner, confirmó la muerte de su marido en un post de Instagram en el que lo llamó “un verdadero ángel” y su “mejor amigo.”

“Hice lo mejor hasta el final pero esta vez no pude salvarte. Te amé por 17 años, esto es muy, muy, muy malo y estoy muy enojada”, escribió en el pie de foto del post. “Esto es una tragedia con tu hermano Craig y tu padre Ike Turner y Aline descansen en el paraíso… Tan injusto”.

Afida, que se casó con Ronnie en 2007, se refería a la muerte de su hermano mayor, Craig, que falleció por suicidio en 2018. El padre de Ronnie, Ike Turner, falleció en 2007, mientras que su tía, Alline Bullock, hermana de Tina, murió en 2010.

Tina, de 83 años, dio la bienvenida a Ronnie con su entonces marido Ike en 1960. Se unió a su hermano mayor, Craig, que Tina tuvo a los 18 años con el saxofonista Raymond Hill, aunque Ike adoptó más tarde a Craig.

La cantante de Proud Mary renunció a su ciudadanía estadounidense en 2013 y vive en Europa con su marido, el ejecutivo discográfico alemán Erwin Bach, desde 1995.

Ronnie era un músico consumado como sus padres, y tocaba en una banda llamada Manufactured Funk. También tuvo un pequeño papel en la película biográfica de su madre What’s Love Got to Do with It (1993).