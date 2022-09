Marlen Olivari habla de los duros días tras divorciarse de Roberto Dueñas: “No creía en ningún hombre”

Marlen Olivari fue la última invitada en el nuevo episodio del programa De Tú a Tú. En una cercana conversación con Martín Cárcamo, la showoman chilena habló sobre su vida privada y su paso por la televisión, como también sobre su actual romance con Luciano Marocchino y su quiebre previo con su exasesor Roberto Dueñas.

Precisamente, al recordar los difíciles días después de su divorcio con Dueñas, que Marlen no pudo evitar emocionarse al rememorar una de las etapas más difíciles de su vida. Con Cárcamo habló sobre la desconfianza y el desgane que se apoderaron de ella en las semanas posteriores al fin de su relación con su exasesor.

“Fue algo que me afectó un montón. No me arrepiento de nada, pero creo que fui muy confiada también. Tuve muchas desilusiones de personas en las que yo confiaba muchísimo, cosas súper feas que no quisiera recordar. Creo que no estaba bien asesorada“, contó la modelo, que para ese entonces estaba en Morandé con Compañía.

Unos de sus días más tristes

De esta manera, tras su divorcio con Roberto Dueñas, vivió uno de sus etapas más deprimentes de su carrera. “Mi familia me lo decía, que yo no era así, qué me estaba pasando, por qué lloraba todo el día, y se estaban dando cuenta también de que el entorno estaba mal“, recordó Marlen.

“Un día llegó mi mamá a mi casa y yo la recibí en pijama. Yo recién me había divorciado y estuve varios días en pijama. Entonces mi mamá me retó: ‘¿Qué haces acostada? ¿Te vas a pasar la vida llorando acostada? Te quiero decir una cosa: yo no tuve hijas débiles, así que te levantas, te lavas la cara y vuelves a sonreír’. Creo que ha sido la frase más importante de mi vida”, complementó.

La importancia de sus padres

Fue entonces cuando entendió mejor la importancia de tener una familia. “Es muy importante tener madres y padres con carácter (…) Que saquen adelante a los hijos, los hagan abrir los ojos, les peguen un remezón y les digan cuando están caminando por la vida equivocada. Los padres, las madres y las familias son fundamentales en hacer que uno enmiende el camino“, dijo.

Finalmente, mencionó que tras su divorcio, estuvo mucho tiempo desconfiando de los hombres. “Tuve pololos de corto plazo y los trataba mal. Con Luciano también fui pesada cuando lo conocí, porque no creía en ningún hombre”, señaló Marlen Olivari, antes de cambiar de tema y justamente de hablar de quien hoy es el padre de su hijo.