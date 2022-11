Gloria Simonetti reveló cómo es su presente tras quiebre con su pareja 27 años menor: “Llegan propuestas, no me puedo quejar”

Hace unos días, Gloria Simonetti entregó detalles sobre la relación que mantuvo con un hombre 27 años menor, siendo un nuevo capítulo de Podemos Hablar, la instancia en la que la artista complementó su relación pasada.

Además, agregó que “tú no andas por la vida buscando estar con alguien… Yo soy bastante independiente, he sido bastante independiente, pero esto llegó por causalidad y para mí fue ‘oye, qué bien ‘”.

“Hay un tema que se llama química. No existe la diferencia de edad, porque si tú ves a un gallo que anda con una mujer 30 años menos, da lo mismo, dice ‘esta está con el gallo porque tiene plata’, pero al revés es una cosa bien rara, porque a las mujeres no se nos permite”, explicó Simonetti.

Gloria Simonetti reveló cómo se encuentra tras el quiebre de su relación

En este contexto, la intérprete de Entreparéntesis, reveló qué es lo primero que le gusta de un hombre, aseverando que le agradan “los gallos guapos“.

“Yo primero los miro por fuera y después les miro las neuronas y esa cuestión para mí es súper importante, porque no saco nada que con estupenda pinta hable puras cabezas de pescado”, añadió la cantante.

En cuanto a su presente, Gloria precisó que “ahora yo vivo sola, igual te llegan propuestas, no me puedo quejar. Pero la verdad es que en esta vida uno tiene etapas, ciclos que se van cerrando y hoy día estoy bien como estoy: sola, rodeada de la gente que me ama, mi hijo, buenos amigos”.

Además, la Gloria Simonetti explicó que con su ex siguen siendo buenos amigos y que su relación terminó de buena manera.