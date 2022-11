Benjamín Vicuña y su reflexión tras la muerte de su padre: “Las pérdidas se van sumando en mi vida”

Hace más de dos meses, el 6 de septiembre, falleció Juan Pablo Vicuña, el papá de Benjamín Vicuña. Al ser, el actor chileno radicado en Argentina, el menor de los cuatro hijos del romance entre su padre e Isabel Luco Morandé, tuvo una especial cercanía con su progenitor. “Éramos amigos“, dijo sobre la relación papá e hijo que tenían.

Por ello, la muerte de su padre, a Benjamín Vicuña todavía le afecta. “La estoy atravesando, es algo reciente, no es de la noche a la mañana. Las pérdidas se van sumando en mi vida. El vínculo con el vacío, con la eternidad, es algo que me planteo y reflexiono casi todos los días a propósito de lo que me ha pasado”, expresó en conversación con Clarín.

Y luego agregó: “Pero con mi padre tuve la suerte de vivirlo en forma gradual, en familia. Ha sido un proceso que, dentro de lo doloroso, fue luminoso también, con lindos momentos y de mucha enseñanza“.

“Tuvimos nuestras diferencias”

Más adelante, el actor chileno se refirió al tipo de relación que tenía con su papá. “Éramos amigos. La vida se encargó de reencontrarnos. Tuvimos nuestras diferencias. Yo me fui a estudiar teatro cuando era muy joven y eso fue un detonante fuerte en nuestra relación. Hubo diferentes cosas“, explicó.

“Es como que me rebelé. Pero en los últimos tiempos se había dado un acercamiento y una amistad genuina y profunda, que ahora se extraña muchísimo“, complementó después.

Tras ello, Benjamín Vicuña hizo un vínculo entre su paternidad y la que ejerció su padre con él. “Me veo reflejado y trato de mejorar muchas cosas que son herencias culturales. Hemos ido depurando mucho el rol del padre en los últimos veinte o treinta años. Ahora se habla más, se comparten más las tareas y las responsabilidades con la madre”, señaló.

Finalmente, en la misma línea, el actor radicado en Argentina afirmó que “el hombre que está dispuesto a escuchar sus emociones puede conectarse desde otro lugar. Uno siempre quiere ser la mejor versión de padre que pueda llegar a ser“.