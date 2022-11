Tomás González fue el más reciente invitado de Juego Textual. En el programa de Canal 13, el gimnasta más laureado en la historia del país, habló sobre diversos temas. Incluso, adelantó su retiro de la disciplina. Además, de que respondió una crítica que previamente había realizado Marcelo Ríos, contra el deporte que practica.

Y es que, en el año 2016, el extenista había afirmado que la gimnasia no era un deporte. Un cuestionamiento a su disciplina, que el también kinesiólogo respondió de manera diplomática pero directa.

“En esta etapa de mi vida ya no me pasa mucho con escuchar esto, porque todos sabemos cómo es este personaje“, comentó González.

Luego, el gimnasta agregó: “Es como un insulto a los deportistas en general. Pero cuando uno proyecta cosas negativas, algo pasa en uno también“.

Tomás González se refirió a una famosa y al Presidente

Más adelante, Tomás González reveló que de niño le gustaba Savka Pollak. “La encontraba muy bonita y simpática. Me gustaba mucho verla en la televisión los viernes“, dijo sobre la expanelista de SQP.

Sin olvidar, que en la ocasión también aconsejó al Presidente Gabriel Boric que se alimente saludablemente y además aprovechó de solicitar que se hagan leyes a favor del deporte.

“Es importante que los políticos se muestren realizando actividad física. Pero, es más importante que hagan leyes en pro de la actividad física. Sobre todo con las enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y obesidad. Las isapres deberían pagarnos gimnasios en vez de hacer convenios de medicamentos“, declaró.

Hasta que finalmente, Tomás González se refirió a su famoso bigote. “Al principio competir con bigote llamaba la atención. Hoy no porque hay tatuajes y barbas en todos lados. Me decían que era old school, pero me gustaba más ese estilo (…) Pocas veces me lo he sacado, porque lo he llevado tanto rato que me miro al espejo sin bigote y me veo raro”, cerró.