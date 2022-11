Tomás González no volverá a competir: “Es súper duro el alto rendimiento, sobre todo en un país como este”

En septiembre de 2021, en conversación con Ciudadano ADN, Tomás González había anunciado que no participaría en Santiago 2023, lo que dio luces de un posible retiro. “Tengo 35 años, con bastantes lesiones, problemas siempre hay acá en Chile, es difícil dedicarse al alto rendimiento”, señaló el gimnasta en ese entonces.

Y su decisión no ha hecho más que avanzar. El deportista, de 35 años, será el próximo invitado de Juego Textual y en el capítulo de este martes profundizará en esta etapa final de su carrera.

“Estoy cansado física y emocionalmente”

Con más de 300 medallas en su palmarés y tres Juegos Olímpicos en el cuerpo, finalmente Tomás González analiza seriamente la posibilidad del retiro. De hecho, remarcó que no tiene pensado volver a competir.

“Estoy cansado física y emocionalmente”, expresó González en el estelar de Canal 13. “Es súper duro el alto rendimiento, sobre todo en un país como este, y siento que logré todo lo que me propuse, incluso más”.

Añadió que “estoy tranquilo, lo estoy evaluando, no es definitivo aún, pero estoy barajando el retiro”. En ese punto, el gimnasta recordó su desempeño en los Juegos Olímpicos de Tokio, ya que no tuvo la preparación adecuada debido a las restricciones por el covid-19.

“Yo no podía entrenar las horas que tenía que entrenar, y una semana antes me dijeron que iba a Tokio. Logré competir bien, pero sabía que era muy difícil que me metiera a finales como en los Juegos Olímpicos anteriores. Decidí regalarme estos Juegos Olímpicos, e irme despidiendo de la gimnasia. Me he tomado un año para ir bajando las revoluciones”, dijo González.

El misterio sobre su vida personal

Tomás González siempre ha sido crítico de quienes buscan ahondar en su vida personal. En su Instagram, además de mostrar sus entrenamientos y labores de influencer, en las fotos aparece siempre solo o junto a su perro.

Sin embargo, en Juego Textual hizo una excepción a medias, porque reveló que lleva seis años de relación. “Estoy muy feliz, yo busco la estabilidad siempre, el equilibrio. Me siento feliz en pareja”, comentó el deportista.

Insiste en mantener la identidad de su pareja en secreto, ya que “respeto mucho a una persona que no quiere exponerse”. Por otro lado, dijo que le gustaría formar una familia, aunque no hay plazo definido. Lo que sí, recalcó que no aspira a que su descendencia sea de campeones olímpicos.

“Me gustaría que practicara un deporte, pero alto rendimiento ojalá no, que lo disfrute más”, sentenció.