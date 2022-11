Ni Chilevisión ni Mega serían el próximo hogar televisivo de Karol Lucero. El otrora animador de Yingo y Mucho Gusto, podría llegar a un canal distinto a los que antes estuvo, luego de reunirse durante una hora, con los directivos de una importante señal televisiva. Tras tres años fuera de la televisión, su regreso a la pantalla podría estar próximo.

Recordemos, que previamente, en conversación con ADN, ya había revelado que los canales le han hecho ofertas durante estos tres años fuera de la tele. “Me preguntan harto cuándo vuelvo a la TV y qué hago. He recibido muchas invitaciones para regresar, pero por ahora estoy viajando y no es compatible con un trabajo estable”, afirmó Karol Lucero

Luego, en esta entrevista que se realizó en mayo de este año, el exconductor de Mucho Gusto, agregó: “Por ahora no está dentro de mis planes volver”,

Además, en la oportunidad el exanimador de Yingo también señaló que “estoy esperando tener un proyecto interesante para regresar. Me han invitado a todos los programas, pero no es lo que busco, no busco aparecer por aparecer. Estoy esperando el proyecto preciso“.

La reunión en la televisión

Sin embargo, al parecer, Karol Lucero ya encontró el “proyecto interesante” que necesitaba para regresar a la pantalla chica. Y es que a través de dos stories, dio a conocer su reunión de una hora en Canal 13. Un estación televisiva en la que anteriormente nunca trabajó, ya que en sus 13 años ante las cámaras, siempre estuvo en CHV, Mega y ETC TV.

“En un reunión… Se vienen cositas“, adelantó el exanimador de Yingo. Y más adelante, en otra storie, contó: “Estábamos en Canal 13, estábamos en reunión y ahora iremos a buscar a María Francisca“. Mientras que, hasta la fecha, se desconoce el tipo de programa o acuerdo que tuvo con la señal televisiva.