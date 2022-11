“Parece babydoll”: Helhue Sukni recibe inapropiada crítica a su vestuario de parte de jueza

Helhue Sukni siempre cuenta su divertido día a día en Instagram. Sin embargo, esta vez, la historia que relató a sus fanáticos no fue tan graciosa.

Esto porque la abogada comentó un complejo encontrón que habría tenido por temas de vestuario en su trabajo. Uno que tuvo con una magistrado.

Resulta que la figura estaba siendo parte de una audiencia virtual, minuto donde estaba usando una delicada blusa confeccionada en satín.

Un look que, para la jueza, no habría sido apropiado para la instancia, hecho que hizo que la criticara y que desató la rabia de la ex Discípulo del Chef.

Helhue Sukni y su “pijama”

“El otro día, aunque ustedes no lo crean, estaba con una polera igual a esta, como de seda o satín y una magistrado dice: ‘Ay la Helhue anda con pijama’. Yo justo me había salido y se quedó una de mis abogadas”, manifestó en un video.

Y agregó que “ella me escribió por el chat, ‘oye la magistrado dice que tú andas con pijama'”, situación que descolocó a Helhue.

Por eso, cuando regresó a la audiencia, la abogada encaró a quien la dirigía. “Después, cuando vino la audiencia, le dije ‘sabe que yo no ando con pijama, porque mire la polera es igual al sostén, porque yo siempre uso sostenes que le vengan a la polera‘”, comentó.

Finalmente, Helhue Sukni expresó que la magistrado le señaló que “‘ay, es que parece babydoll’ y yo le dije ‘no, magistrado'”, dejando de lado la pesada discusión.