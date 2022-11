Un incómodo momento se vivió el lunes 21 en Meganoticias tras una broma que le realizó el periodista deportivo Fabián Morales al conductor del programa, Gonzalo Ramírez. Una situación que surgió cuando hablaban del Mundial de Qatar y de las restricciones que hay en ese país con respecto al consumo de bebidas alcohólicas.

En un instante, Morales se refirió al precio de los bebestibles con alcohol en Qatar. “¿Tú sabes cuánto vale el vaso de medio litro de cerveza? 12 mil pesos. ¡En oferta! (…) Cada persona no puede comprar más de dos“, informaba el periodista, previo a que Gonzalo Ramírez le señalara que además hay otras restricciones en ese país.

Fue entonces, cuando el periodista deportivo le hizo una broma al conductor noticiario, que a la vista, pareció incomodarlo. “Usted no podría ir, seamos sinceros (…) ¡Ya! Si estamos empezando la semana, 1-0 vamos ganando“, se rio Morales. Sin embargo, no le sacó ni siquiera una sonrisa al expresentador televisivo de TVN.

La explicación que dieron sobre lo ocurrido

Un día después, este martes 22 de noviembre, en Meganoticias Conecta, Fabián Morales se acercó con ánimos de reconciliación a Gonzalo Ramírez. “¿Cómo está, señor? Déjeme saludarlo“, le dijo el periodista deportivo al conductor del noticiario. “Bien. ¿Y usted cómo le va? ¿Qué ha pasado con este mundial?“, respondió Ramírez con un apretón de manos.

Más adelante, y ante la insistencia de Morales por saber si se había enojado, Gonzalo Ramírez sostuvo que no estaba molesto por lo del día anterior. “Yo no me enojo“, aseguró el conductor de Meganoticias. Ante lo que, Morales volvió a insistir. “Es que dice la gente que usted se enojó ayer por una cuestión, una broma“, le comentó Morales.

Y tras ello, Ramírez reiteró: “No, no hay una tensión, nada. Si nosotros nos conocemos hace muchos años“. Frente a lo que luego, el periodista deportivo también hizo una aclaración. “Lo vamos a aclarar al tiro, Gonzalo nunca se enoja. Son tallas, son verdades, sí, pero no son para enojarse (…) Ahí se va a enojar. ¿Viste?“, bromeó Morales otra vez.

“¡Ya córtala! Vamos a lo del mundial, por favor, basta“, fue lo que contestó Gonzalo Ramírez, antes de dar por cerrado el tema.