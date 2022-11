“Era bien tímida”: Daniel Fuenzalida aclara el affaire que tuvo con Shakira en el pasado

Este lunes 21 de noviembre, el equipo de Me Late estuvo nuevamente en Mucho gusto. En el matinal, Daniel Fuenzalida y los otrora panelistas del ex programa farándula de TV+, hablaron sobre el Festival de Viña. Sin embargo, también hubo un momento en el que, el exanimador de Extra Jóvenes dio detalles de su breve romance con Shakira.

Esto ocurrió en la visita que hizo la cantante colombiana a Chile en 1997, donde se presentó en el programa Sal y pimienta de Mega. “Vino a Megavisión en ese momento. Hicieron un lanzamiento apoteósico de la discoteca Heaven (…) Ella venía de invitada y lanzaba su disco, Pies descalzos“, contó Fuenzalida.

Más adelante, el exconductor de Me Late se refirió al día en el que por primera vez la vio en persona. “Entonces cuando entrabas al evento, te daban un prendedor con una flor. Y yo me saqué esa flor (…) A Shakira la empiezan a presentar, ‘Este es de un programa juvenil’… Ella era famosa. Ella estuvo rotando por todos los medios“, rememoró.

“Cuando dicen, ‘te presentamos a un animador juvenil’, me saco este prendedor y se lo regalo (…) Entonces, cuando fue girando, yo ya me había tomado un copetín (…) Cuando había pasado una hora y media, nos encontramos frente a frente en el bar. Ella ya había recorrido los medios de comunicación”, complementó después.

Pasó la noche y Shakira todavía tenía el obsequio de Daniel Fuenzalida. “Ella abre su mano y me dice: ‘Todavía tengo tu prendedor’ (…) Nos quedamos hablando un ratito (…) Hablamos básicamente de música. Yo le dije que también era conductor de una radio, en ese tiempo yo hacía el Huevo la lleva en la FM Hit, una radio juvenil”, recordó.

El despacho con Shakira

Tras ello, tuvo la posibilidad de realizar un despacho con ella. “Y al otro día, yo llego a reunión de pauta (…) y yo digo si podemos hacer un móvil desde el hotel con Shakira. Precioso. Hablamos con el sello y todo. Y Chilevisión no era lo que es hoy día. Había medios precarios, no había móvil, había que conseguirse un móvil”, explicó Daniel Fuenzalida.

Luego, el ex Huevo agregó: “Logré hacer un móvil desde el Hyatt, entonces me confirmaron que iba en el proyecto Claudio Salinas, para Extra Jóvenes, a las cinco de la tarde. Entonces me dice, ‘ok, vamos con el móvil’. El sello se consiguió tener una exclusiva con Shakira”.

Posteriormente, mencionó la indicación que le hizo al periodista en terreno. “Y cuando me confirman, yo le digo al periodista que, simplemente, cuando esté con Shakira, mire el monitor. ‘Fíjate que ella mire el monitor’. Me la jugué ahí. Y a las tres de la tarde mando flores al hotel de parte mía“, expuso.

De esta manera, se da inicio al despacho en el que se encontraba la artista colombiana. “A las cinco de la tarde sale el móvil. Yo el único que le decía al periodista, ‘fíjate que ella me vea en el monitor’. Entonces, (Shakira) me ve en el monitor y me dice: ‘Tú eres el mismo animador de la flor que anoche me regaló en el prendedor’“, narró.

“Yo le dije, ‘soy el mismo y también soy el mismo que te envió flores ahora’ (…) Entonces me dice, ‘qué tierno, qué lindo’, empezamos hablar al aire. Cortamos el móvil y me llaman del sello, y me dicen: ‘Te quiero llevar una comida a las Urracas, invita especialmente Shakira’“, añadió después.

Su comida con la autora de Ciega, sordomuda

Más tarde, Daniel Fuenzalida reveló cómo fue la noche que estuvo con Shakira. “Empezamos a comer, había más gente, obviamente (…) Empezamos a quedar más solos. La gente del sello se empezó a ir y quedamos con un staff pequeño. Terminamos en una especie de after en el hotel“, contó.

Finalmente, Daniel Fuenzalida confirmó que se besó con Shakira. “Sí, hubo un encuentro (…) Era bien tímida“, aseguró. Y aunque, hace poco le envió varios mensajes a la colombiana por Instagram, tras saber del quiebre con Piqué, ella no le respondió.