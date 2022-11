“El show de las locas”: Daniel Fuenzalida acusó despiadada homofobia en el fin de Me Late

Daniel Fuenzalida y los panelistas del extinto Me Late fueron los grandes invitados del último capítulo de Podemos Hablar.

Una instancia donde hicieron varias revelaciones respecto al fin del programa, que fue sacado de un día para otro de las pantallas de TV+.

De hecho, el Ex Huevo confesó una fea situación que le tocó enfrentar y que lo llevó a pensar, luego de que pasaran las horas, en cuáles habían sido las reales razones de los ejecutivos para cancelarlos.

El conductor dejó entrever que a los mandamases no solo no les habría gustado la conformación del panel del espacio, sino que además habría una seria discriminación detrás.

La homofobia contra Me Late

Así, Daniel relató ante Jean Philippe Cretton que “he llegado a pensar que hubo hasta tintes homofóbicos en algunas personas que toman las decisiones”.

Y ahondó en el asunto, manifestando que “al ver los panelistas actuales y que en más de una ocasión me hicieron ver que pusiéramos más mujeres, me quedo pensando en esas tallas de esas reuniones que no me parecían mucho”.

El comunicador señaló que “una vez me tiraron la talla de que fuera a hacer ‘el show de las locas’. Me arrepiento de no haberle parado el carro, pero fue una de estas personas quien dijo eso”.

Finalmente, Fuenzalida expresó que “estamos volviendo a una televisión que no queremos y que construimos a pulso, esa televisión con los amigos y más clasista en este año ya no va“, dejando claro que esta habría sido uno de los motivos solapados del fin de Me Late.