El mediático doctor Sebastián Ugarte estuvo la noche de este lunes en un nuevo capítulo de Juego Textual de Canal 13, donde además de contar cómo fue convertirse en una persona conocida, reveló su lado más romántico, relatando cómo conoció a su actual polola, Antonieta, a bordo de un avión.

Así, el médico dijo que todo sucedió mientras volaba a Puerto Montt en 2019. “Subimos al avión y me toca sentada al lado. Yo dije ‘Me está hablando el destino’. Ella estaba al lado de la ventana y yo en el pasillo, no tenía para dónde arrancar”, contó el doctor Ugarte.

Luego de conversar las dos horas de viaje, se compartieron teléfonos y ahí comenzó el intercambio de mensajes por WhatsApp. “A ella no le gustan los emojis, dice que no los entiende. Así que le escribía letras no más”, reveló Ugarte. Una semana después la invitó a salir y ella aceptó.

Tuvieron su primera cita en el restaurante de un mall, y al despedirse se dieron su primer beso. “Fue una cosa como entre sí y no. No era una reanimación cardiopulmonar con tutti”, dijo entre risas el doctor Ugarte.

Escribe poemas

Más adelante, el doctor Ugarte reveló que siempre ha tenido un interés literario, señalando que incluso cuando estaba en el colegio, escribía obras de teatro con su compañero, el actor Willy Semler. “Yo escribía algunas obras loquísimas, pero ya estudiando Medicina no da para obras, a lo más da para escribir poemas”, contó. Luego confesó que le ha escrito poemas a su polola y leyó uno de ellos en el estudio, lo que emocionó a todos los presentes.

Antonieta sorprendió al doctor con un enlace en vivo, donde le agradeció al profesional el poema. “Lo amo con la vida. Ha sido florecer gracias a él, conocerme a mí misma de otra manera. La admiración, el cariño y el respeto que tengo por él se refleja en todo”, indicó ella. “Eres tú quien me hace crecer y ser una mejor persona”, respondió él todo romántico.