Tonka Tomicic estuvo recientemente en Socios de la Parrilla. En la oportunidad, la conductora de Tenemos que hablar de sexo, recordó diferentes episodios de su vida e incluso reveló sobre su interés por ser mamá, entre otras cosas. Una conversación con Pancho Saavedra, Pedro Ruminot y Jorge Zabaleta, en la que también habló de un desaire que le hizo una compañera de rubro.

“Iba saliendo y la persona que nos presentó, iba con una persona al lado y yo dije ‘me va a pasar por alto, no me va a saludar y voy a quedar con la trompa estirada’. Tú cachas cuando alguien te va a saludar y cuando alguien te pasa por el aro (…) Estamos hablando de la tele, estaba viendo todo el mundo. Yo iba caminando y dije ‘no, esta mina me va a ca…’“, contó.

Y luego, la exanimadora de Bienvenidos agregó: “Lo saludó a él y a mí no me estaba saludando… Avancé tres pasos, me crucé y la saludé“.

La famosa que le hizo el desaire

Más adelante, en una emisión de Zona de Estrellas, la panelista Daniela Aránguiz se quiso referir a este suceso del que habló Tonka. Y en la ocasión, la bailarina mencionó quién supuestamente fue la mujer del rubro del espectáculo que le hizo el desaire a la exconductora de Canal 13. Esta famosa sería nada menos que una exanimadora del Festival de Viña del Mar.

“En el tiempo que yo estuve en Primer Plano, se hablaba de un triángulo amoroso. De allí se habría iniciado un conflicto. Dicen que el pololo le fue infiel a Tonka Tomicic con esta modelo (…) No me acuerdo si lo dijimos en aire o no… Podría ser, lo que yo pienso que podría ser, sería Carola de Moras“, reveló Daniela Aránguiz.