“Me cuesta”: Carla Jara reveló entre lágrimas el triste distanciamiento de su hijo Mariano

Carla Jara era un mar de lágrimas en una de sus últimas publicaciones de Instagram. Un llanto desconsolado a causa de su hijo Mariano.

Esto porque la ex Mekano reveló que tuvo que distanciarse obligadamente del pequeño. Un hecho que la dejó más que conmocionada.

La actriz comentó las razones de esta separación, ahogada en un llanto inconsolable que apenas podía aguantar mientras hablaba.

“Mi bebé se va hoy, lleva una mochila más grande que él. Estoy muy nerviosa, pero todo va a estar bien”, fue lo primero que expresó.

La pena de Carla Jara

“Lo va a pasar bien, vamos con fe”, siguió indicando la pareja de Francisco Kaminski, confesando que su retoño se iba por primera vez a un viaje.

Y añadió que “soy una mamá aprensiva, así que me cuesta… qué idiota, porque yo sé que va a ir y lo pasará súper, pero es su primer campamento y ando sensible”.

Luego, señaló que “les cuento para que vean cómo me siento, no sé cómo serán ustedes, quizá cuando el hijo se va de vacaciones o de campamento hacen una fiesta, pero a mí me cuesta todavía, porque es mi único hijo, mi regalón, mis ojos”.

De esta forma, Carla Jara evidenció su gran pena en su cuenta de Instagram, donde finalmente posteó una foto de Mariano y expresó “buen viaje, mi príncipe hermoso, nos vemos el viernes”.