El nuevo episodio de Buenas noches a todos partió de una manera muy particular. En esta ocasión, apareció Eduardo Fuentes con un diario en su mano, mientras lo leía y comentaba a viva voz. Algo que inmediatamente hizo recordar a Mauricio Israel, quien precisamente era el invitado del capítulo.

Al ingresar al set, el expresentador de Mega le contó a Fuentes, que su competencia, José Luis Repenning y Priscilla Vargas, ya se le adelantaron con su lectura del diario. “Como buenos alumnos“, comentó Mauricio. Ante lo que el conductor de Buenas noches a todos reclamó, a modo de broma, con que no paraban de copiar al locutor chileno-israelí.

“Eso no es copia, porque ellos trabajaban conmigo en esa época. Entonces son parte de“, respondió después Mauricio Israel. Luego, el comentarista deportivo se refirió a su habitual lectura de diarios en plena transmisión de sus programas. “Yo creo que fue un momento que marcó mucho y que a mí me dio demasiadas satisfacciones“, expresó.

Cómo surgió la lectura del diario en plena emisión

Más adelante, se refirió al origen de esta icónica práctica televisiva. “Las cosas parten por accidentes. Esto pasó porque había una directora de prensa que no me quería en el Mega y me escondía los diarios. Entonces había que mandarlos a comprar. A mí me llegaban cuando estaba al aire”, explicó.

“Entonces yo los leía cuando estaba en comerciales o estaba en una nota. Y un día me quedé pegado con una cosa que salía en La Cuarta, que La Cuarta tenía… Y Daniel Uribe, quien era mi orejero, me decía ‘ya volvimos’, y yo en realidad no lo pesqué porque estaba muy metido en lo que estaba leyendo“, complementó después.

Posteriormente, el exconductor de Mega y La Red, prosiguió con su historia. “Me dice ‘llevai un minuto callado’. Entonces, subían la música. Y yo esta canción (Si no te hubieras ido, de Marco Antonio Solis) la había traído de Estados Unidos en unos viajes que yo hacía cuando transmitía la Fórmula Indy, que también tiene una historia”, relató.

Hasta que contó el desenlace de la anécdota. “Bueno, como a los tres minutos me dice “hueón, vas a hablar o no”, y yo le digo ‘espérate que estoy terminando de leer esto’. Y cuando pasan cinco minutos y yo seguía callado, me dice textual: ‘Haz lo que querai, hueón’. Total está subiendo el rating“, expuso.

Finalmente, Mauricio Israel mencionó lo que provocó este accidente frente a la cámara. “La verdad es que yo empecé a leer lo que estaba leyendo y se transformó en una cosa que salió de esa manera. Y que después pasó a ser una sección que duraba media hora”, cerró.