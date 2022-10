Cristián Riquelme mostró los avances de la construcción de su casa y enterneció las redes con registros de “sus ayudantes”

Casi terminando 2021, Cristián Riquelme y su esposa, la abogada Claudia Quinzio, revelaron a través de sus redes que se encontraban construyendo su casa, actividad que el actor mostró a través de sus redes sociales, de la mano de su particular humor.

En concreto, el actor utilizó su cuenta de Instagram para compartir una serie de registros en los que se le ve realizando labores de construcción, destacando la ayuda de sus hijos.

“Seguimos la construcción de la terraza, al lado de allá lo terminé con mi papá, derechita, perfecta, y ahora los peldaños. Hágalo usted mismo”, dijo Riquelme, mediante sus historias.

“Aquí es cuando uno siente un profundo orgullo. Cosito, me muero”, dijo mostrando a uno de sus pequeños. “¡Vamos trabajando!”,complementó el intérprete.

Cabe destacar que la decisión de Cristián Riquelme para hacer su casa fuera de Santiago, pasa por alejarse un poco de la capital.

“Estoy hace mucho rato tratando de dejar la capital. No es que no me guste, hay muchas cosas buenas… pero también malas”, indicó hace algunos meses al medio Página 7.

“Hay muchos actos de delincuencia. Yo, particularmente, viví uno afuera de mi casa (…) Cada vez está más peligroso, es algo concreto. Ya está cerca, ya lo viví“, explicó al medio citado, agregando que “pienso irme a vivir allá dentro de un tiempo”.