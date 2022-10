En julio del 2020, José Miguel Viñuela protagonizó en Mucho Gusto, uno hecho que terminó por provocar su desvinculación de Mega. El exconductor de Mekano le cortó el pelo a uno de los camarógrafos en plena transmisión durante la mañana. Esto, sin su consentimiento, lo que suscitó que recibiera una lluvia de críticas y su posterior despido.

Este suceso fue uno de los temas hablados en el nuevo episodio de Todo por ti, que será transmitido este domingo. En el que José Miguel y su mamá Paulina, profundizaron en cómo fueron los días posteriores a este incidente. Un hecho que la progenitora del exconductor de Mucho Gusto, lo catalogó como el peor momento en la vida de su hijo.

“Lo peor fue el corte de pelo. Lo vi tan destruido, porque José Miguel es una persona maravillosa, y ver como mamá las brutalidades que escribían de él, que lo acusaron como abusador, como abuso de poder, pisando a la gente, encontré que no lo merecía“, manifestó Paulina.

“Yo mismo trunqué mi carrera televisiva”

Más adelante, el propio exconductor del matinal secundó a su madre y expresó lo que significó para él lo ocurrido. “Existe una satanización de imagen, donde la gente está buscando quién se puede caer, y me tocó caerme a mí. Puedo tener muchos defectos, pero no tengo ningún poder de nada“, aseguró.

Y luego, el también exanimador de Mekano, añadió: “Para mí fue súper duro lo que pasó, porque me costó la salida de Mega, el canal que adoraba, donde pensaba que iba a terminar mi carrera”.

Finalmente, José Miguel Viñuela asumió toda responsabilidad sobre el incidente. “Yo mismo trunqué mi carrera televisiva, me hago responsable de eso. Me hago tan responsable que al día siguiente me paré a pedir perdón solo en pantalla. Me di cuenta en el minuto que me había equivocado. Hoy soy menos impulsivo“, concluyó.