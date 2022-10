"Chula cu..., no tienes ni plata": Pamela Díaz relató violenta discusión que protagonizó en supermercado

Fue una violenta discusión con otra mujer. Pamela Díaz reveló un desconocido hecho que vivió en un supermercado, durante un live.

Una transmisión donde La Fiera estaba junto a Arturo Longton, minuto donde estaban relatando diferentes situaciones de sus vidas.

Así, en plena conversación, la modelo contó que había protagonizado un complejo hecho con otra fémina, nada menos que en un cajero automático.

Un minuto donde la morena se habría acercado hasta el lugar pasando a llevar con su carro, accidentalmente a la otra persona, que se enfureció de una.

La pelea de Pamela Díaz

Entonces, la animadora del podcast Hoy es Hoy manifestó a su amigo que la mujer “me dijo: ‘Ten más cuidado, chao’. Yo contesté: ‘No te dije hola’, mira la estupidez que le dije. Me voy al cajero, se me acerca y me dice algo al oído”.

Y añadió que “es súper fuerte lo que diré… Me dijo: ‘Chula cu…, no tienes ni plata”, lo que desató las risas y también un poco de vergüenza de la figura debido al epíteto que le dedicaron.

Eso sí, luego retomó su habitual humor. “‘No tienes ni plata, rota de mier…’, me dijo. La tenía acá (en su oreja). La miré, me reí, saqué la plata y me fui. Después saqué los billetes y le hice así (lanza billetes)… ¿Te imaginas?”, señaló divertida.

De esta forma, Pamela Díaz confesó la compleja anécdota que vivió sin querer en un supermercado, donde la insultaron de manera más que gratuita.