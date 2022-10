“Pinchó con Travolta”: Adriana Barrientos asegura que Raquel Argandoña salió con reconocido actor de Hollywood

El 14 de octubre, en Podemos Hablar, unas de las invitadas del programa conducido por Jean Philippe Cretton, fueron Adriana Barrientos y Raquel Argandoña. Una instancia en las que las dos contaron diferentes infidencias suyas, y cómo no, ya que era de esperarse, también hubo una divertida y obviamente polémica interacción entre las dos.

Y es que en el programa de Chilevisión, luego de que José Alfredo Fuentes hablará su experiencia con una gran celebridad mundial. La Quintrala le solicitó a su compañera de Zona de Estrellas que se pusiera de pie, y es que acorde a la dinámica de Podemos Hablar, ella tenía que levantarse al haber también conocido a un famoso de rango internacional.

En ese instante, Raquel negó a lo que se refería Adriana, sin embargo, esta última prosiguió. “Pero Raquel, si no es nada malo. Raquel conoció a John Travolta“, reveló la modelo, lo que provocó que la Raca se molestara.

La Leona insistió

Pero el rumor sobre el encuentro de Raquel Argandoña y con el actor de Grease, no quedó ahí. Y es que en Zona de Estrellas, después de hablar sobre la difunta Olivia Newton-John, Adriana volvió a insistir sobre el momento en el que la Quintrala se conoció con el famoso hollywoodense. “Conoció a John Travolta“, volvió a plantear.

No obstante, Raquel no dejaba de desmentir este hecho, pero la Leona insistía y no paraba de referirse a este suceso. “La Raquel pinchó con Travolta (…) En el Hotel Fontainebleau, Miami Beach, después del vestido plateado“, refiriéndose así Adriana Barrientos a la recordada vestimenta que utilizó la Raca en el Festival de Viña años atrás.

Con quien seguramente sí pudo tener algo

Vale recordar, que previamente, el cantante chileno Leo Rey confesó que se sentía atraído por Raquel Argandoña. “Fíjate que desde chico, cuando daban La Quintrala me gustaba Raquel, viste que era una mujer imponente. Aparte, rubia y de ojos azules, era como un sueño de uno de pequeño”, afirmó el exvocalista de La noche.

Sin embargo, la Raca descartó toda posibilidad de que ocurra algo entre los dos. “Cero posibilidad. Me cae súper bien, pero no, qué quieres que te diga (…) Con un músico jamás estaría porque trasnochan mucho, son desordenados, yo a las 9:30 estoy durmiendo. No es por el físico, lo encuentro súper guapo, pero no es mi estilo de hombre, es muy simpático“, cerró.