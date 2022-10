Raquel Argandoña y la romántica confesión que le hizo Leo Rey: "Estuvimos cuatro días juntos..."

Raquel Argandoña fue una de las invitadas del último capítulo de Podemos Hablar, instancia donde debió responder varias preguntas.

Por ejemplo, Jean Philippe Cretton le recordó a la rubia unas declaraciones realizadas por Leo Rey, quien en el mismo espacio hizo una llamativa declaración.

El cantante señaló, en un episodio anterior del estelar de CHV, que sentía una gran atracción por la animadora desde que era apenas un jovencito.

“Fíjate que desde chico, cuando daban La Quintrala me gustaba Raquel, viste que era una mujer imponente. Aparte, rubia y de ojos azules, era como un sueño de uno de pequeño”, señaló.

Raquel Argandoña y los piropos de Leo Rey

El ex La Noche continuó, diciendo que “hace poco estuve con ella en La Divina Comida, pero no le sacaba los ojos de encima, me miraba y me hacía el loco. Cómo podía ser esta mujer tan linda de toda la vida”.

Frente a estos piropos, Jean Philippe no dudó en saber qué opinaba la mamá de Kel Calderón. “No te puedo creer, pero Leo, ¿Qué te pasó? Estuvimos cuatro días juntos y nunca me dijo nada, no me dio ni doble postre. Más encima le puse un 4 (en la comida), perdóname Leo, si sabía que te gustaba, te pongo un siete”, dijo riéndose.

Entonces, el conductor le manifestó que, si estuviera soltera, el ídolo cumbianchero tendría alguna opción. “Cero posibilidad. Me cae súper bien, pero no, qué quieres que te diga”, expresó.

Y añadió que “con un músico jamás estaría porque trasnochan mucho, son desordenados, yo a las 9:30 estoy durmiendo. No es por el físico, lo encuentro súper guapo, pero no es mi estilo de hombre, es muy simpático”.

De esta forma, Raquel Argandoña dejó claro que no estaría con Leo Rey, sin antes agradecer los jugados halagos que le lanzó en TV abierta.