El lunes 17 de octubre se transmitió un nuevo episodio de Juego Textual. En esta ocasión, el invitado del programa de Canal 13 que es conducido por Sergio Lagos y que tiene solo a panelistas mujeres, fue Pancho Saavedra. Una instancia, en la que entremedio de una dinámica, el animador de la señal de Luksic aprovechó de hacer una denuncia.

“Quizá voy a cometer una infidencia. Gracias a Dios, en este canal, los ejecutivos que estaban en ese momento, me autorizaron a tener un posnatal, a parar las grabaciones, a ordenar los calendarios para poder formar mi familia (…) Esa misma suerte no la tuvo mi esposo, a él no lo dejaron tener un posnatal“, reveló Francisco Saavedra.

La denuncia sobre lo que le ocurrió a su marido, Coke, cuando nació su hija Laura, tomó por sorpresa a los presentes. Tita Ureta, Rayén Araya, Begoña Basauri, “Chiqui” Aguayo, María Jimena Pereyra, Yazmín Vásquez, Katty Kowalezcko y Pepi Velasco reaccionaron de diferentes maneras, pero siempre empatizando con el rostro de Canal 13.

El porqué compartió la situación de su esposo

Y tras ello, Pancho Saavedra dio sus razones para exponer el caso de su marido. “Cuando uno trata de exponer un tema serio y un portal lo replica y dice ‘Pancho Saavedra enfurecido porque los hombres no tiene posnatal’, y la gente no se da el tiempo de leer la reflexión, digo ‘¿para qué sigo compartiendo mi vida privada?’. Y al final uno entiende que es importante hacerlo”, afirmó.

“Primero, porque lo que le hicieron a mi marido, fue una chanchada. Al dejar que no pudiera tener un posnatal, que se merecía, es no dejar criar a tu hijo“, complementó después.

Finalmente, el conductor de Lugares que hablan contó qué decisión tomó su esposo cuando le negaron el posnatal. “Él dejó una carta de renuncia, se fue. Dijo, ‘me voy porque dejaré constancia de que mi trabajo se hace incompatible con la crianza de mi hija’“, cerró.