“Nunca me he cagado a nadie”: José Miguel Viñuela reaccionó furioso a posible llegada al nuevo Me Late

Tras el fin de Me Late, varios han asegurado que TV+ tendría más que listo un nuevo proyecto en reemplazo del programa.

Y, en esa línea, el medio El Dínamo, aseguró que Raquel Argandoña y José Miguel Viñuela serían parte del nuevo proyecto.

Uno en el que habrían sido contactados por el ejecutivo Gonzalo Cordero, a quien Sergio Rojas apuntó como principal responsable de la cancelación del espacio.

De hecho, el periodista señaló en su live Qué te lo Digo que habría sido este mandamás el que quería llevar sí o sí a la rubia de Zona de Estrellas.

“Entiendo que es la primera persona que querían llevar en primera instancia, pagándole lo que ella quisiera. Daniel (Fuenzalida) siempre ha propiciado mucho lo del trabajo en equipo. Para Daniel, tener a Raquel dentro del programa, le generaba un cierto dolor de guata”, manifestó.

La respuesta de Viñuela

Sin embargo, tras esto, José Miguel Viñuela, uno de los mencionados, decidió alzar la voz en su live de cocina en Instagram.

Y ahí señaló de entrada que “me encontré con gente que decía: ‘Oye hueón maricón. Le aserruchaste el piso al Huevo’, gente que tira mierda sin siquiera preguntar. Si tengo algo que contar, lo voy a hacer acá”.

Luego, agregó que “he dicho muchas veces que no tengo ningún problema en volver a la televisión, pero con ciertas condiciones, ¿cuáles son? Volver a hacer entretención en un programa donde me sienta cómodo, a lo mejor de concurso, de conversación”.

Y añadió que “no voy a hacer un matinal con Raquel Argandoña. No sé de dónde sacaron eso, y es falso, tampoco voy a hacer Me Late, ni panelista, y cómo se les puede llegar a ocurrir que sería tan hueón, de hacer Me Late, es que ustedes me creen qué. Es un programa que hizo Daniel Fuenzalida”.

“La génesis fue de Daniel Fuenzalida, el creador del programa, el creador de los contenidos. Además, con una habilidad de hacer farándula que la tiene pocas personas, yo no la tengo. Me Late es una marca de Daniel Fuenzalida, la marca y el programa es de él. Jamás haría una cosa así”, sumó.

Finalmente, José Miguel Viñuela expresó que “nunca me he cagado a nadie, al contrario, ustedes saben, me cagaron con plata, en otros rubros, y me la he tenido que comer solito… No puedo empatizar más con la gente de Me Late, porque también fui dos veces cortado de la televisión”.