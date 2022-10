"Se quedó muy tranquila...": el mensaje de la mamá de Priscilla Vargas sobre José Luis Repenning

Este lunes 17 de octubre, Priscila Vargas y José Luis Repenning debutaron en el matinal de Canal 13. En el inicio de esta nueva etapa de Tu día, con los dos exrostros de Mega como conductores, se vivieron varias emociones. Y estas se intensificaron, hasta conmover a los dos periodistas, cuando sus madres les saludaron.

“Hola mi amor, aquí estoy. Levantándome más temprano de lo que lo hago normalmente para verla. Y sé que le va a ir muy bien. Porque todos esos años de sacrificio, ahora le van a servir. Y va a llegar muy lejos, junto a Repe. Les deseo lo mejor y les mando muchos besitos. Los quiero mucho, los amo. Besos“, fue el saludo de la mamá de Priscilla.

Una grabación de su madre, que emocionó a la nueva animadora de Tu día. “Ay qué lindo… Mi mamá… ¡No me contaron nada! Y ella se pone tan nerviosa cuando le piden saludos. Así que tiene un valor adicional. Vamos a hacer todo lo posible, me comprometo contigo, mamá“, afirmó la periodista en pantalla.

En ese instante, Jose Luis Repenning aprovechó de burlarse de su compañera en la conducción del matinal. “Son malos ustedes, porque la Priscilla llora hasta con los concursos de Don Francisco“, bromeó el otrora conductor de Meganoticias, que tuvo como respuesta un video con el saludo de su madre.

El mensaje de la mamá de Repe a su hijo

“Hijo querido, hoy día le deseo el mayor de los éxitos del mundo. Creo que ha hecho una linda carrera y se merece estar en el lugar donde está. Lo felicito a usted y a la Priscilla, y que tenga el mejor de los éxitos. Lo quiero mucho”, dijo la mamá de Repe.

“Mi mamá… Madre hay una sola. Oye, estuve ayer con mi mamá y no me dijo nada (…) Pero nada, estaba contenta“, comentó Repenning al ver la grabación de su progenitora. Y tras ello, Priscilla le preguntó acerca de qué fue lo que le dijo ella cuando supo que se iba de Mega.

Sus reflexiones por los nervios de sus madres

“Ella estaba más nerviosa que yo. ‘Ah, mire, un cambio tan tan importante, ¿usted está bien? ¿Está tranquilo? Yo lo quiero mucho’, y nada po. Yo le dije: ‘Pero bueno, mamá. Es momento a mis 35 años de tomar nuevos desafíos’“, respondió el experiodista de Mega.

“Ellos siempre nos ven como niños“, reflexionó después al respecto Priscilla. “La aprensión de las madres. Uno es hijo hasta el día que se muera“, le completó la idea Repenning.

Más adelante, Priscilla le reveló a Repe algo acerca de su madre que lo involucra a él. Mi mamá estaba muy triste porque yo dejaba un grupo de amigos en Mega. Pero para ella fue muy reconfortante, se quedó muy tranquila cuando supo que te venías tú. Yo no sé si se puso más feliz de que yo partiera un nuevo desafío”, le dijo la periodista a su amigo.

Los saludos de los papás

Posteriormente, era el turno de los saludos de los padres de los nuevos conductores de Tu día. “Usted sabe que siempre he observado su trabajo silenciosamente. Le deseo mucho éxito en este desafío. La amo incondicionalmente, al igual que sus hermanas. Un besito“, le expresó el papá de Priscilla a su hija en una grabación.

“Le debe haber costado tanto hacer ese saludo. Pero acaba de cumplir su sueño: salir en televisión“, comentó enseguida Priscilla.

Y luego agregó: “Es que él siempre fue muy optimista. Cuando me cambié, me preguntaba detalles, qué sé yo. Para a diferencia de mi mamá, que tenía aprensiones, no, él es más atrevido. Probablemente, yo salí a él. Es el señor que me enseñó a lanzar los fuegos artificiales. Él me enseñó a ser valiente”

El papá de Repe, su ídolo

Así, vino el turno del papá de José Luis Repenning. “Hola hijito, que bueno es tener esta oportunidad de poder decirte a través de este medio, lo orgulloso que me siento de ti. Lo bien que creo que lo vas a hacer. Tú tienes la personalidad, la capacidad y todo para desarrollar un gran programa, como espero que lo hagas”, verbalizó el papá de Repe.

“De todas formas, tu madre y yo, un orgullo tremendo y muchas ganas de que empieces luego para poder aplaudirte como se merece. Un beso, un abrazo, de padre que te quiere mucho“, añadió después el progenitor del nuevo conductor del matinal de Canal 13.

Un video, que tal como el de su mamá, volvió a conmover a Repenning. “Él es mi ídolo. La persona que yo más admiro en el mundo. Él y mi mamá (…) Porque es una persona noble, buena… Un tipo que a través de su profesión, la medicina, ha hecho mucha labor social, ha ayudado a mucha gente”, afirmó el ahora periodista de Canal 13.

Y finalmente, Repe detalló por qué admira tanto a su padre. “Trabajó siempre en el hospital público y le costó mucho alejarse de ahí porque no quería dejar botados a sus viejitos (…) Y él siempre peleaba por sus viejos. Hasta el día de hoy sigue atendiendo por supuesto. Por eso lo digo que él es mi ídolo, porque tiene una vocación social muy grande y lo admiro por eso“, cerró.