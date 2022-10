“Nuestra casa pasa inundada y sin electricidad”: Hijo de Iván Núñez reafirmó denuncias contra su padre y defendió a Marlene de la Fuente

Iván Núñez y Marlene de la Fuente se han trenzado en una dura disputa vía Instagram. Una donde se han sacado varios trapos al sol, como se dice coloquialmente, respecto a su separación.

Es que desde su quiebre la periodista lo ha acusado de infidelidad y no pago de pensión de sus hijos, lo que ha generado una disputa que reflotó por estos días.

Esto debido a que la también relacionadora pública sacó a la luz lo agotada que estaba de los ataques de Thais Jordao, actual mujer del rostro de TVN.

“Mis publicaciones solo tratan de esclarecer mentiras publicadas por la pareja del periodista… Mentiras que han causado daños emocionales a mis hijos tanto en el colegio como en el actual diario”, dijo.

Hijo de Iván Núñez también habló

Luego de esto, Iván también se desahogó. Y dijo que las acusaciones de Marlene no eran tales, ya que sí estaba al día con los temas económicos de sus retoños y les pagaba pensión, colegios e incluso la casa donde viven.

“Una vivienda de 4 pisos ubicada en Los Dominicos, con piscina, biblioteca, gimnasio, 800 metros cuadrados de jardín, 5 baños, 6 habitaciones y subterráneo”, detalló.

Sin embargo, horas más tarde su propio hijo lo desmintió. Y en capturas tomadas por el sitio Infama, se lee como Diego hace nuevas acusaciones a su progenitor.

“Nuestra casa pasa inundada y sin electricidad… Todas las cañerías están podridas y por eso mismo se echó el circuito eléctrico. Entiendo que hay personas que están peores que nosotros, pero eso no hace que lo que estemos pasando sea normal”, dijo.

Y agregó que “posterior a un divorcio, el que no se queda con los niños debería proporcionar un apoyo económico que sostenga un estilo de vida igual o similar al que se tenía anteriormente”.

Incluso, manifestó que “estamos a meses de terminar el colegio y si no se paga la deuda antes de eso, en noviembre no me van a dejar hacer la PAES (Prueba de Acceso a la Educación Superior)”.

De esta forma, el hijo de Iván Núñez no solo dejó claro que las cosas no con como el periodista dijo, sino que además se cuadró con Marlene de la Fuente, a quien defendió con todo en esta compleja disputa.