Santiago Pavlovic fue el último invitado en Buenas noches a todos. En un cercano diálogo con Eduardo Fuentes, el icónico corresponsal de guerra de TVN habló sobre su carrera, la cobertura que ha realizado a diferentes conflictos bélicos y también acerca de su vida personal. Mencionó el cariño que siente por su hija y reveló también cómo perdió su ojo izquierdo.

Uno de los momentos más destacados de la entrevista a Pavlovic, fue cuando Fuentes le entregó una foto de él cuando niño, en la que aparece junto a su mamá. “Esta es la única foto de niño en la que tengo los dos ojos todavía en el sitio“, comentó el emblemático periodista de TVN al ver la imagen.

Más adelante, Pavlovic contó en qué incidente perdió el ojo que le falta. “Meses después de que me fuera tomada esta foto, perdí mi ojo izquierdo en una batalla, en una guerra que perdí. En la que fui derrotado por mi hermano mayor”, relató.

“A unos tíos o compadres de mi papá se les ocurrió regalarnos arcos y flechas, y que se enterraban, porque incluso tenían una punta metálica. Entonces, un flechazo me llegó en el ojo izquierdo. Después se comentaba que yo lo había perdido en una guerra o reporteando en un conflicto. Fue cuando era niño“, complementó después.

Su desconocida anécdota con Anita Alvarado

Al final del programa, tras que Eduardo Fuentes anunció que Anita Alvarado iba a ser la próxima invitada, Santiago Pavlovic reveló un desconocido episodio suyo con la geisha chilena. “Ella me agarró a besos un día“, aseguró. Y luego agregó: “El productor estaba asustado. Me decía: ‘No, pero cómo. Te van a sacar una foto, va a ser escandaloso’“.

Posteriormente, contó otra anécdota, esta vez en la casa de Anita Alvarado. “Ella tenía una mesa de pool en su casa, entonces me desafió a un partido de pool. ‘Ya’, dije yo, juego pero no mucho. Y le gané el primer partido. Y dijo: ‘No, la revancha’. Y le gané el segundo partido“, recordó el conductor de Informe Especial.

Luego, Pavlovic, prosiguió con la narración de su anécdota: ‘¿Y qué apostamos? Ahora sí que te voy a ganar’, me dijo. Entonces yo, que no soy muy fino para esas apuestas, le dije: ‘un PLR’. ‘Pero cómo, ¿una patada? Ya’, me dice. Y le gané el tercer partido“.

Finalmente, Santiago Pavlovic develó el desenlace de dicho recuerdo. “Y se instala ahí para que yo le pegue. Entonces yo me saqué el zapato. Dije: ‘Para que no duela tanto, me voy a sacar el zapato’, y tenía una papa en el dedo gordo, ¡se estaba asomando! Entonces, me preparé y le pegué la patada en el trasero. ¡Fa! Cayó sobre la mesa de pool”, concluyó entre risas.